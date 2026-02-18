Elda reabre el parque Nueva Fraternidad tras su segunda reforma en 15 años

El Ayuntamiento de Elda ha reabierto el parque de Nueva Fraternidad tras culminar su segunda reforma en 15 años, una actuación que ha supuesto una inversión de 242.417 euros y que ha permitido modernizar y ampliar uno de los principales espacios públicos del barrio.

La intervención, más ambiciosa que la realizada en 2011 con fondos del Plan Confianza de la Generalitat, ha estado centrada en la mejora integral del entorno, con especial atención a la accesibilidad, la seguridad y la renovación de las áreas infantiles. Las obras comenzaron tras el verano y han tenido un plazo de ejecución de tres meses.

Así ha quedado el parque Nueva Fraternidad de Elda. / J.CRUCES

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el ingeniero municipal, Bienvenido Bonmatí, han visitado la zona, que cuenta con más de 5.200 metros cuadrados y constituye el principal punto de encuentro social de Nueva Fraternidad. En su entorno se ubica el centro social Andrés Navarro, sede de la asociación vecinal y de las trabajadoras sociales.

"Cumplimos un compromiso con los vecinos y vecinas de Nueva Fraternidad, poniendo a su disposición un parque completamente renovado, más amplio, más seguro y adaptado a las necesidades actuales de las familias", ha señalado Alfaro, quien ha enmarcado la actuación dentro del plan municipal "Elda parte de ti", orientado a la modernización y humanización de la ciudad.

Elementos inclusivos

La remodelación ha supuesto la ampliación y renovación de las áreas de juego. Entre las nuevas instalaciones destacan un barco pirata con capacidad para 24 menores, una tirolina de más de 20 metros, un tobogán circular, una red piramidal de trepa, un espacio de calistenia y un columpio doble para los más pequeños.

Asimismo, se han mejorado los accesos mediante la instalación de pavimento podotáctil para personas con diversidad funcional y la adecuación del muro perimetral. En el ámbito de la jardinería, se ha implantado un nuevo sistema de riego, se ha plantado césped y se ha acondicionado el arbolado existente, que proporciona sombra durante el verano. Los trabajos también han incluido la reposición de barandillas y elementos deteriorados del centro social Andrés Navarro, así como la limpieza de grafitis y la mejora de su fachada.

Imagen de archivo del parque de la Nueva Fraternidad, en Elda. / Jesús Cruces

El parque ya fue objeto de una remodelación en 2011 gracias a fondos autonómicos, que permitieron estrenar una nueva zona infantil. Con esta segunda intervención en tres lustros, el Ayuntamiento busca consolidar un modelo urbano centrado en la mejora constante de los barrios.

La actuación se suma a otras inversiones recientes en Nueva Fraternidad, como la mejora de la accesibilidad en la calle Maximiliano García Soriano y su entorno, la renovación del parque Félix Rodríguez de la Fuente, la adecuación del jardín de los Veteranos de San Crispín, la mejora de la plaza Poeta Paco Mollá y la renovación integral del alumbrado público con tecnología led.