Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D

Dos emprendedores eldenses, Ignacio Español y Pablo Jaspers, han dado el salto al mercado con su primera zapatilla fabricada íntegramente con impresión 3D, una propuesta que busca modernizar la tradición zapatera de la ciudad desde la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Su empresa, Callnak, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha presentado oficialmente este modelo comercial en el Museo del Calzado de Elda, donde más de un centenar de asistentes pudieron conocer y probar el producto.

La zapatilla, de diseño unisex y producida bajo demanda, está elaborada mediante fabricación aditiva, sin moldes y con materiales 100 % reciclables, lo que permite obtener un calzado resistente, flexible, cómodo y personalizado. Además, se fabrica íntegramente en Elda con proveedores locales, lo que reduce el transporte, la contaminación y el desperdicio de materiales al no trabajar con stock.

La firma entregó su primer modelo al Museo del Calzado. / Jesus Cruces

Durante el acto, la firma entregó su primer modelo, denominado Callnak Arjè, al Museo del Calzado, donde pasará a formar parte de su colección como reflejo de la evolución tecnológica del sector. Al evento asistieron representantes institucionales, profesionales del calzado y agentes del ecosistema emprendedor y creativo.

Start-up

El proyecto, que surgió tras ganar la 14ª Maratón UMH, ha evolucionado desde la fase de prototipado hasta la comercialización real del producto, tras mejorar el diseño, la ergonomía, los materiales y los procesos productivos. Este avance les ha permitido lanzar su página web, iniciar las primeras ventas y posicionarse dentro del ámbito del calzado y la fabricación avanzada.

Paralelamente, la empresa ha reforzado su visibilidad participando en eventos tecnológicos e industriales como Valencia Digital Summit, la feria Formnext de Frankfurt o Footwearise, donde han presentado su modelo de fabricación flexible y local.

Los fundadores de Callnak trabajan en el Parque Científico de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

De cara a su crecimiento, Callnak prevé ampliar su capacidad productiva con una granja de 50 impresoras 3D, lo que supondrá un importante salto en escalabilidad manteniendo la producción local. Este desarrollo ha ido acompañado de hitos financieros, como una ronda de inversión privada de 100.000 euros y un préstamo por el mismo importe, destinados a impulsar la producción, la estructura empresarial y el desarrollo de marca.

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, los promotores destacan que su objetivo es unir diseño, tecnología y herencia industrial para crear un calzado con personalidad, sostenible y eficiente, reinterpretando el modelo tradicional de fabricación del sector desde Elda hacia el futuro.