Nueva rotonda en Villena para eliminar el paso a nivel y mejorar el tráfico en la calle Rosalía de Castro

La Generalitat ha puesto en marcha una de las nuevas rotondas previstas en la calle Rosalía de Castro de Villena, frente a las dependencias de la Policía Local. Esta actuación se enmarca en el proyecto para suprimir el paso a nivel de la calle Trinidad y supone un avance relevante en la mejora de la seguridad vial.

Se trata así de un proyecto largamente demandada por la ciudad desde hace más de dos décadas. Aunque fue aprobada en 2020, su ejecución quedó paralizada por un complejo proceso administrativo y técnico, condicionado por problemas con el tendido eléctrico, la coordinación con Adif, las expropiaciones y el notable encarecimiento del proyecto derivado del contexto económico internacional, marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación.

La directora general de Infraestructuras de Transportes Terrestres, María José Martínez Ruzafa (PP), ha visitado la localidad junto al alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Salguero, para comprobar el estado de las obras. La actuación contempla la construcción de un paso inferior para vehículos y peatones, así como un segundo paso exclusivo para viandantes.

Según ha destacado la directora general, la intervención "transformará de forma integral este punto y eliminará los riesgos asociados al cruce ferroviario al mismo nivel". El proyecto cuenta con una inversión total de 5,2 millones de euros, financiados en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Transportes, e incluye también la reurbanización de la calle Rosalía de Castro.

Las obras prevén la creación de una nueva ronda urbana con carriles de circulación, rotondas, aceras, carril ciclista y zonas de aparcamiento, configurando un eje de movilidad más seguro, accesible y ordenado. Martínez Ruzafa ha subrayado que, en apenas cinco meses, ya se ha puesto en servicio una de las rotondas, lo que mejora de forma notable la seguridad vial en la zona, mientras continúan los trabajos de urbanización, cuya finalización está prevista para este verano.

La supresión del paso a nivel es clave para permitir la duplicación de vía y el aumento de la velocidad ferroviaria, actuaciones incompatibles con la existencia de cruces al mismo nivel por razones de seguridad y normativa. Además, facilitará la canalización del tráfico desde el casco urbano hacia la ronda exterior, reduciendo la congestión y mejorando la conectividad interna de la ciudad.

El proyecto fue desbloqueado el pasado mes de julio tras superar las dificultades administrativas y técnicas que habían frenado su ejecución. Las obras comenzaron en septiembre y cuentan con un plazo de ejecución de dos años. Esta tercera fase, la más costosa, contempla la eliminación definitiva del paso a nivel de la calle Trinidad mediante la construcción de los pasos inferiores.

En paralelo, Adif trabaja en el desarrollo del Corredor Mediterráneo y prevé cortes ferroviarios en Villena en 2027, una circunstancia que podría aprovecharse para ejecutar los pasos inferiores durante las interrupciones del tráfico ferroviario, evitando trabajos nocturnos y reduciendo las molestias a los vecinos. Por ello, Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio de Transportes mantienen reuniones técnicas para definir la solución más adecuada, teniendo en cuenta también posibles modificaciones en la estación que podrían influir en el diseño final.

Por su parte, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha resaltado la mejora de la seguridad y la fluidez del tráfico en una zona con elevada presencia de peatones debido a la cercanía de colegios e institutos. La previsión municipal es que las obras de urbanización de la calle Rosalía de Castro y el nuevo vial tras las vías estén finalizadas en verano, a falta de la resolución definitiva de las actuaciones ferroviarias.