Elda da la bienvenida a la reina entre aplausos y gritos de “¡Letizia, guapa!”

La reina Letizia se encuentra visitando en estos momentos Elda para conocer de primera mano la firma de calzado eldense Pedro García, con sede en el polígono Campo Alto.

Pasaba un minuto de las 12 horas cuando uno de los vehículos oficiales se ha detenido en la calle Italia, frente a la fábrica, donde alrededor de medio centenar de personas la esperaban desde antes de su llegada. La monarca ha sido recibida entre aplausos y vítores al grito de “¡Letizia, guapa!” y “¡Viva la reina!”.

A su llegada, ha saludado en primer lugar a la comitiva institucional que la aguardaba a las puertas de la empresa, integrada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; y el empresario Pedro García. La ministra Diana Morant ha llegado seguidamente de la reina. Letizia ha llegado a Elda calzada con unas botas de la misma firma eldense, concretamente un modelo de bota "Slouchy" de caña alta llamado "Xantia" en color negro valoradas en 550 euros.

Tras el saludo protocolario, la reina se ha dirigido desde la distancia levantando la mano al público congregado al otro lado de la calle para agradecer las muestras de cariño. “¡No te vayas!”, le ha gritado una mujer, lo que ha provocado que doña Letizia se girara de nuevo para corresponder con un último gesto antes de iniciar la visita.

Después de la fotografía oficial en la entrada principal, la reina ha accedido al interior de la fábrica, donde está recorriendo el showroom de la marca, cuyos diseños ha lucido en numerosas ocasiones, y las instalaciones de producción, para conocer de cerca el proceso de elaboración del calzado que se fabrica en Elda para todo el mundo.