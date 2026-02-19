La reina Letizia respalda en Elda la producción nacional de calzado artesanal y sostenible

La reina Letizia ha visitado este jueves la fábrica de la firma eldense Pedro García, ubicada en la calle Italia del polígono Campo Alto de Elda, en una visita que se ha prolongado durante casi dos horas y en la que ha mostrado un notable interés por todo el proceso de elaboración del calzado.

Durante el recorrido, la monarca ha podido conocer de primera mano cada una de las fases de producción, desde el corte de las piezas hasta el ensamblaje y el embalaje final. A lo largo de la visita, se ha detenido en distintos puestos de trabajo para conversar con los empleados, interesándose por las tareas que realizaban y por su trayectoria en la empresa. Así, preguntó tanto a una trabajadora que colocaba manualmente cristales de Swarovski sobre la piel como al operario encargado del corte del zapato.

La reina Letizia visita la fábrica de calzado de la firma Pedro García / Áxel Álvarez

Los trabajadores han destacado la cercanía de la reina y su implicación durante la visita. "Es un amor y muy cercana”, señalaba una de las empleadas, que le explicó cómo pegaba manualmente los cristales a uno de los modelos. Además, Letizia mostró especial curiosidad por los materiales utilizados.

La visita se enmarca en el centenario de la marca familiar, fundada en 1925 y actualmente dirigida por la cuarta generación. Desde la empresa han explicado que la reina lleva años utilizando su calzado, especialmente desde que, tras una lesión en el pie, ha optado por modelos más planos y cómodos. Sandalias planas o mocasines con lana de la firma han formado parte de su vestuario en distintas ocasiones, como en la visita de la familia real a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025.

Interés por la lana

Jose Navarro

La reina Letizia también compartió una anécdota relacionada con la lana de oveja churra y merina, materiales presentes en algunos modelos de la firma. La monarca recordó que este mismo miércoles participó en el acto de presentación de la "Alianza por la Lana", una iniciativa multidisciplinar que reúne a más de 450 profesionales, empresas e instituciones con el objetivo de reivindicar su valor cultural y económico, no solo como tradición, sino también como un medio de vida y un material de futuro. En ese contexto, mostró su apoyo a este material y su interés por su uso en el sector del calzado.

De hecho, según la propia marca, fue iniciativa de la reina desplazarse a Elda para conocer de cerca el proceso artesanal, después de haber sido invitada a distintos actos celebrados en Madrid con motivo del centenario. “Elegante y cómoda es lo que busca”, señalan desde la firma, que cuenta con más de 250 puntos de venta en todo el mundo, con Estados Unidos como principal mercado, además de España, Italia y Alemania. La empresa produce entre 400 y 500 pares de zapatos al día y, según sus últimos datos, roza los 12 millones de euros de facturación anual. “La reina es un altavoz; cuando lleva uno de nuestros modelos, la repercusión es enorme”, subrayan.

Jose Navarro

La jornada comenzó con una visita al showroom de la marca, tras la cual la reina recorrió las instalaciones productivas. A su llegada, calzada con unas botas negras de caña alta modelo “Xantia” de la propia firma, fue recibida entre aplausos por alrededor de medio centenar de personas que aguardaban en la calle Italia al grito de “¡Letizia, guapa!” y “¡Viva la reina!”.

En el acceso a la fábrica saludó a la comitiva institucional formada, entre otros, por la ministra Diana Morant, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la delegada del Gobierno en la Comundiad Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Industria, Marian Cano; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; y el empresario Pedro García.

Tras el saludo protocolario, la reina agradeció desde la distancia las muestras de cariño del público congregado, a quienes volvió a saludar con un gesto antes de iniciar la visita. La expectación también se trasladó a la salida, cuando decenas de vecinos esperaban con móviles, regalos y anécdotas personales.

Entre ellas, la de Emilia, vecina de Elda y propietaria de una marca de galletas ecológicas, veganas y sin gluten, que asegura haber coincidido anteriormente con la reina en la feria Biocultura de Madrid. “Le gustan mucho”, explicaba, tras conseguir entregar sus productos al equipo de seguridad e intercambiar unas breves palabras con la monarca.

Antes de abandonar la zona, la reina Letizia se acercó a las personas que la aguardaban frente a la fábrica, saludó a los asistentes y accedió a hacerse fotografías, poniendo así el broche cercano a una visita marcada por su interés por la tradición zapatera eldense y el proceso artesanal que define al sector del calzado en la ciudad.

NOTICIA EN ELABORACIÓN