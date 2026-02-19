Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reina Letizia EldaControles Les NausPerfil propietarios VPP AlicanteChófer MazónAlquiler alicantinosNutrias El Hondo
instagramlinkedin

Una vecina de Elda espera a la reina Letizia con sus galletas ecológicas: “Le gustan mucho”

Otra vecina confiesa que ha salido de su cita médica en el hospital para poder ver a la monarca

Emilia, vecina de Elda y propietaria de una marca de galletas ecológicas

Emilia, vecina de Elda y propietaria de una marca de galletas ecológicas / Áxel Álvarez

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La visita de la reina Letizia a la firma eldense Pedro García no solo ha despertado expectación institucional. En la calle Italia, frente a la fábrica, decenas de vecinos aguardaban con móviles en mano, regalos preparados y muchas historias personales que contar.

Entre ellas, la de Emilia, vecina de Elda y propietaria de una marca de galletas ecológicas, veganas y sin gluten. Asegura que la reina ya conoce sus productos. “La conocí en Biocultura, en Madrid. Le gustan mucho”, explica en referencia a la conocida feria de productos ecológicos que se celebra en la capital.

Según relata, incluso ha escrito a la Secretaría de la Casa Real para poder hacerle llegar sus galletas a través del equipo de seguridad. “Es un encanto”, afirma convencida. Emilia recuerda además una anécdota que afirma le comentó la propia reina: “Cuando eran pequeñas, en vez de darles golosinas, les daba galletas”, señala en alusión a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A escasos metros, Margarita espera también a la reina. “Me gusta muchísimo la reina y el rey, son maravillosos. He salido del hospital y he venido a ver a la reina, estoy malica”, confiesa con una sonrisa.

También Vicente aguarda con la esperanza de lograr una fotografía. Su vínculo con la familia es, asegura, lejano pero especial. “Estoy esperando a ver si me puedo hacer una foto con ella. Los abuelos vivían al lado de mi casa en Torrevieja, éramos vecinos. La madre de Letizia también ha venido a mi casa”, relata.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Emilia ha logrado su objetivo y le ha podido dar a la reina Letizia las galletas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  2. De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
  3. La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
  4. Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
  5. Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda
  6. La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
  7. Elda sanciona por segunda vez a una empresa por colocar carteles publicitarios en fachadas y mobiliario urbano
  8. Capturada en Venezuela Rosa 'Buñuelos', el 'eslabón perdido' de la estafa de Generación Zoe

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

Una vecina de Elda espera a la reina Letizia con sus galletas ecológicas: “Le gustan mucho”

Una vecina de Elda espera a la reina Letizia con sus galletas ecológicas: “Le gustan mucho”

Elda da la bienvenida a la reina entre aplausos y gritos de “¡Letizia, guapa!”

Elda da la bienvenida a la reina entre aplausos y gritos de “¡Letizia, guapa!”

Aemet desactiva el aviso amarillo por viento en el interior de Alicante tras alcanzarse rachas de 117 km/h

Tráfico complicado en la AP-7 y la A-70 por accidentes y obras en plena hora punta en la provincia de Alicante

Tráfico complicado en la AP-7 y la A-70 por accidentes y obras en plena hora punta en la provincia de Alicante

Aspe refuerza la atención social a domicilio con más inversión

Aspe refuerza la atención social a domicilio con más inversión

Nueva rotonda en Villena para eliminar el paso a nivel y mejorar el tráfico en la calle Rosalía de Castro

Nueva rotonda en Villena para eliminar el paso a nivel y mejorar el tráfico en la calle Rosalía de Castro

Elda reabre el parque Nueva Fraternidad tras la segunda reforma en 15 años

Elda reabre el parque Nueva Fraternidad tras la segunda reforma en 15 años
Tracking Pixel Contents