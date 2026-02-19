Una vecina de Elda espera a la reina Letizia con sus galletas ecológicas: “Le gustan mucho”

La visita de la reina Letizia a la firma eldense Pedro García no solo ha despertado expectación institucional. En la calle Italia, frente a la fábrica, decenas de vecinos aguardaban con móviles en mano, regalos preparados y muchas historias personales que contar.

Entre ellas, la de Emilia, vecina de Elda y propietaria de una marca de galletas ecológicas, veganas y sin gluten. Asegura que la reina ya conoce sus productos. “La conocí en Biocultura, en Madrid. Le gustan mucho”, explica en referencia a la conocida feria de productos ecológicos que se celebra en la capital.

Según relata, incluso ha escrito a la Secretaría de la Casa Real para poder hacerle llegar sus galletas a través del equipo de seguridad. “Es un encanto”, afirma convencida. Emilia recuerda además una anécdota que afirma le comentó la propia reina: “Cuando eran pequeñas, en vez de darles golosinas, les daba galletas”, señala en alusión a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A escasos metros, Margarita espera también a la reina. “Me gusta muchísimo la reina y el rey, son maravillosos. He salido del hospital y he venido a ver a la reina, estoy malica”, confiesa con una sonrisa.

También Vicente aguarda con la esperanza de lograr una fotografía. Su vínculo con la familia es, asegura, lejano pero especial. “Estoy esperando a ver si me puedo hacer una foto con ella. Los abuelos vivían al lado de mi casa en Torrevieja, éramos vecinos. La madre de Letizia también ha venido a mi casa”, relata.

Finalmente, Emilia ha logrado su objetivo y le ha podido dar a la reina Letizia las galletas.