Cierran la oficina de intervención de armas de Elda para dar un servicio "más eficiente"
La Guardia Civil explica que los trámites se derivarán a otras oficinas cercanas de la provincia
La oficina de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de Elda cerrará sus puertas a partir del próximo lunes 23 de febrero. Esta reestructuración obligará a los ciudadanos de la demarcación a desplazarse a otros municipios para realizar sus gestiones, aunque el objetivo, según la Benemérita, es ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad.
A partir de esa fecha, las oficinas de Elche, San Vicente del Raspeig y Villena asumirán el reparto de funciones y servicios que hasta ahora se prestaban en Elda.
La Guardia Civil ya está informando de forma personalizada a los usuarios que tienen trámites previstos en fechas próximas, especialmente aquellos relacionados con renovaciones de permisos que están cerca de caducar, con el fin de facilitar la reorganización de las gestiones.
Reestructuración
Asimismo, cualquier persona que necesite realizar trámites en una Intervención de Armas y Explosivos podrá solicitar cita previa a través del teléfono 060 en cualquiera de las oficinas de la provincia, ubicadas en Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, además de las ya mencionadas, así como en Orihuela y Torrevieja.
Con esta reorganización, el cuerpo pretende optimizar recursos y mejorar la atención a los usuarios de la provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda
- La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
- Elda sanciona por segunda vez a una empresa por colocar carteles publicitarios en fachadas y mobiliario urbano