Cierran la oficina de intervención de armas de Elda para dar un servicio "más eficiente"

La oficina de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de Elda cerrará sus puertas a partir del próximo lunes 23 de febrero. Esta reestructuración obligará a los ciudadanos de la demarcación a desplazarse a otros municipios para realizar sus gestiones, aunque el objetivo, según la Benemérita, es ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad.

A partir de esa fecha, las oficinas de Elche, San Vicente del Raspeig y Villena asumirán el reparto de funciones y servicios que hasta ahora se prestaban en Elda.

La Guardia Civil ya está informando de forma personalizada a los usuarios que tienen trámites previstos en fechas próximas, especialmente aquellos relacionados con renovaciones de permisos que están cerca de caducar, con el fin de facilitar la reorganización de las gestiones.

Asimismo, cualquier persona que necesite realizar trámites en una Intervención de Armas y Explosivos podrá solicitar cita previa a través del teléfono 060 en cualquiera de las oficinas de la provincia, ubicadas en Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, además de las ya mencionadas, así como en Orihuela y Torrevieja.

Con esta reorganización, el cuerpo pretende optimizar recursos y mejorar la atención a los usuarios de la provincia.