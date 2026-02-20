Fallece Joaquín Planelles Guarinos, Hijo Predilecto de Elda

Joaquín Planelles Guarinos ha fallecido este viernes en Elda a los 94 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria ejemplar marcada por su compromiso con su ciudad natal. El Ayuntamiento de Elda ha decretado luto oficial para este sábado, por lo que las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta.

Artista, empresario, mecenas, festero y referente cívico, Planelles recibió en 2018 el título de Hijo Predilecto de Elda en reconocimiento a toda una vida dedicada a engrandecer el nombre de su ciudad. Nacido en 1932 en la Plaza de Arriba, fue hijo y nieto de eldenses y llevó siempre por bandera su amor por Elda.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha destacado que "Elda pierde a un hombre irrepetible, a un eldense que hizo de su amor por esta ciudad una forma de vida. Joaquín Planelles fue ejemplo de compromiso, generosidad y visión de futuro. Su legado empresarial, cultural y social forma parte de la identidad colectiva de Elda y seguirá inspirándonos durante generaciones".

Un momento del acto del nombramiento de Joaquín como Hijo Predilecto de Elda. / INFORMACIÓN

El primer edil ha añadido que "Joaquín entendía que el progreso de una ciudad se construye desde la implicación personal. Siempre estuvodispuesto a sumar, a impulsar proyectos y a devolver a Elda todo lo que Elda le dio". Joaquín Planelles comenzó a trabajar con tan solo 17 años como comerciante de tejidos y escaparatista. Esa experiencia le permitió fundar más adelante la empresa Textil-In, especializada en tejidos para calzado, sector clave en la economía local.

Joaquín entendía que el progreso de una ciudad se construye desde la implicación personal Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Fue uno de los impulsores del premio a la Mejor Calzada, creado en el año 2000 y que se convirtió en un referente dentro de la industria. El propio Planelles diseñó la escultura "Formilo" que se entrega a las galardonadas. También participó activamente en la creación de la Feria Internacional de Calzado de Elda, por lo que recibió la Medalla de Plata de la institución.

Referente

Entre sus múltiples contribuciones destaca su papel clave en la revitalización del Casino Eldense en 2004, entidad de la que fue presidente hasta 2006, logrando devolverle su protagonismo como centro neurálgico de la vida cultural y social de la ciudad. Asimismo, fue uno de los impulsores del Club de Campo, fruto de su pasión por el tenis, y patrocinó el equipo masculino de balonmano Textil-In, además de apoyar otras disciplinas deportivas como el alpinismo o la vela.

El acalde con Joaquín Planelles, en el anuncio del nombramiento como Hijo Predilecto / INFORMACIÓN

El arte fue otra de sus grandes pasiones. Desde joven mostró su talento para el dibujo y la pintura al óleo, realizando exposiciones en Elda, algunas de carácter benéfico. Miembro de la comparsa de los Zíngaros, Joaquín Planelles fue un festero profundamente vinculado a la Fiesta desde su juventud. Entre 1971 y 1975 ejerció como concejal del Ayuntamiento de Elda.

En 2018 recibió el título de Hijo Predilecto en un emotivo acto celebrado en el Teatro Castelar, donde afirmó que había estado toda su vida "eldeando" y que lo haría "hasta el último aliento". El funeral se celebrará este sábado a las 12 horas en la iglesia de Santa Ana.