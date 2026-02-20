La espera para una cirugía urgente en el Hospital de Elda baja a 36 días en un año

La Conselleria de Sanidad asegura que el Departamento de Salud de Elda ha reducido sus listas de espera quirúrgicas, que se sitúan, según los últimos datos, en una media de 78 días, frente a los 133 días registrados un año antes. Este descenso del 41,3 % coloca además al departamento por debajo de la media autonómica, fijada en 88 días, según los datos trasladados durante la visita del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al centro hospitalario.

La mejora también se refleja en las intervenciones más urgentes. En los casos de prioridad 1 (aquellos que deben realizarse en un máximo de 30 días por el riesgo de las patologías) el tiempo medio de espera ha pasado de 53 a 36 días en un año. En las intervenciones de prioridad 2, que deben efectuarse en un plazo inferior a 90 días, la demora se ha reducido de 150 días en diciembre de 2024 a 77 días un año después.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y, detrás, el gerente del área de salud de Elda, Francisco Canals. / s.r.

Durante su visita al Departamento de Salud de Elda este viernes, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, destacó el esfuerzo de los profesionales y las medidas adoptadas por la administración sanitaria para agilizar las intervenciones, especialmente las de mayor prioridad clínica.

Inversión millonaria

En paralelo, la Generalitat Valenciana mantiene su apuesta inversora en el área sanitaria de Elda con más de 57 millones de euros destinados a nuevas infraestructuras para aumentar la capacidad asistencial y reorganizar áreas estratégicas del hospital.

Reunión del conseller de Sanidad con la gerencia del departamento de salud de Elda. / INFORMACIÓN

El proyecto más avanzado es el del nuevo edificio de consultas externas del Hospital General de Elda, cuyo proyecto de obra ya ha sido supervisado y aprobado por los técnicos de la Conselleria. La previsión es licitar tanto la obra como la dirección antes del verano, adjudicarla a finales de año e iniciar los trabajos en 2027.

Esta futura infraestructura contará con más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y estará conectada al edificio actual mediante una pasarela elevada para facilitar el tránsito entre ambos espacios asistenciales.

Nuevas unidades y obras en Urgencias

El plan contempla también un segundo edificio para ampliar el área de hospitalización y albergar nuevas unidades asistenciales. Con un presupuesto superior a 13 millones de euros, tendrá seis plantas, 57 habitaciones dobles y estará conectado al actual hospital, aunque su licitación queda pendiente de la licencia municipal.

Acceso a Urgencias del Hospital de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

A estas actuaciones se suman las obras en marcha para ampliar y remodelar el área de urgencias, con una inversión superior a 2 millones de euros y finalización prevista a lo largo de este año.

Por otro lado, Sanidad ha recordado el interés suscitado por el concurso de méritos para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura. En el Departamento de Salud de Elda se han convocado 179 puestos (161 de facultativos y 18 de enfermería), lo que supone casi el 20 % de las 902 plazas ofertadas en toda la Comunitat Valenciana. Al proceso se han presentado más de 3.000 profesionales, de los que más de 2.800 han sido admitidos tras cumplir los requisitos.