Así es el nuevo proyecto para mejorar el transporte urbano de Elda

El nuevo proyecto de servicio público de transporte urbano de Elda, que será llevado al próximo pleno municipal para su aprobación, contempla más frecuencias y conexión directa con el Hospital cada quince minutos.

El documento, presentado este viernes por la concejala de Movilidad Sostenible, Silvia Ibáñez, marcará "un paso decisivo hacia una movilidad más eficiente, inclusiva y sostenible", según el gobierno local. Tras garantizar la continuidad del servicio mediante una prórroga del contrato en agosto de 2024, el ejecutivo municipal ha impulsado esta actualización integral.

El objetivo es dar respuesta a la "saturación" detectada en horas punta en las líneas actuales (Línea A: Plaza de Toros-Hospital y Línea B: Plaza de Toros-Mercado de San Francisco), así como mejorar la conexión con los diferentes barrios de la ciudad.

La edil ha explicado que "el nuevo modelo se sustenta en la optimización de los recorridos y la reducción de los tiempos de espera, destacando el refuerzo de las conexiones con el Hospital, con una frecuencia de quince minutos en horas punta, y facilitando el acceso a un servicio esencial para pacientes, familiares y profesionales sanitarios sin depender del vehículo privado".

Los bonos se mantienen

El nuevo contrato se licitará por un periodo de dos años y no contemplará ninguna revisión de precios, según fuentes municipales. Igualmente, el Ayuntamiento de Elda ha garantizado que durante todo 2026 se mantendrán "intactas" todas las bonificaciones vigentes, apostando por un transporte público 100 % accesible. Por tanto, se mantendrán el Bono Joven, el bono para familias numerosas, el bono para personas con discapacidad y para personas mayores.

"Invertir en transporte urbano es invertir en calidad de vida. Elda necesita un servicio adaptado al presente y preparado para el futuro, con menos emisiones y más espacio para las personas", ha destacado Ibáñez, para quien el transporte público es una herramienta fundamental de cohesión social.

Una vez el proyecto reciba luz verde en el pleno municipal, se abrirá el preceptivo periodo de exposición pública. En paralelo, el documento será remitido a la Generalitat para continuar con su tramitación administrativa.