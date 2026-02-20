Villena busca en China nuevas vías de exportación de vino y aceite
El alcalde se reúne con una consultora de fondos de inversión chinos
Villena quiere establecer nuevos vínculos con China a través de la ciudad de Guilin, una de las ciudades chinas que cuenta con importantes yacimientos de la Edad del Bronce al nivel del Tesoro de Villena.
Esta futura relación podría servir para facilitar otros temas de interés económico como la apertura de nuevas vías de exportación de productos agrícolas al mercado chino o la posible inversión china en el Nodo Logístico Levante Interior ante el interés de inversionistas en su desarrollo y gestión, según fuentes municipales. La reunión contó con el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán; el edil de Industria, Javier Martínez; el director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós, y la consultora y asesora de grandes empresas y fondos de inversión, Longling Yu.
Cerdán ha comentado que el hermanamiento con la ciudad china permitiría establecer intercambios, exposiciones conjuntas y cualquier otra actividad cultural de interés mutuo para ambos municipios. El alcalde ha expresado que "ciudades española como Villena con un gran pasado y el enorme patrimonio histórico generan un gran interés. Para el mercado turístico chino también es un aliciente nuestro entorno y toda nuestra oferta, puesto que es un segmento cada vez más maduro que busca otras experiencias más allá de los circuitos turísticos convencionales".
En la conversación también se trataron algunos aspectos vinculados a la exportación de productos de Villena al mercado chino, especialmente los del sector primario. En la actualidad hay productos agrícolas de gran interés como los vinos y los aceites, de gran demanda ante un mercado que alta calidad.
Nodo Logístico
Entre los asuntos se abordó el proyecto de Nodo Logístico Levante Interior. En principio, la consultora china ha recalcado "su alto interés" en esta iniciativa, puesto que inversionistas asiáticos están interesados en su posicionamiento en Europa a través de este tipo de infraestructuras.
En la conversación se trató de las diferentes posibilidades en el desarrollo y gestión posterior de este Puerto Seco, un intercambiador de mercancías a través de la red transeuropea de ferrocarril, que conectará las de los puertos de referencia como Algeciras, Alicante y Valencia con Europa Central y del Norte.
