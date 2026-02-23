Ana Milán desvela la increíble historia de su abuelo en Villena: "Lo fusilaron, lo dieron por muerto y volvió vivo"

Hay historias familiares que parecen ficción, la de Ana Milán parece directamente sacada un guion imposible. La actriz alicantina relató en el programa El Faro, de la Cadena SER, la historia de su abuelo Antonio, natural de Villena, que sobrevivió a un fusilamiento en la Guerra Civil después de que lo dieran por muerto y lo arrojaran a una fosa común.

“Le dispararon, le echaron a una fosa y volvió vivo”, explicó Milán en antena al recordar lo que ocurrió. Según su testimonio, la bala “le entró por el ojo y le salió por el oído”. A pesar de ello, no murió. Antonio fue fusilado junto a otros hombres y arrojado a una fosa común. Allí permaneció durante tres días. Hasta que ocurrió algo inesperado.

“El boticario de Villena fue a la fosa común para comprobar a quién habían matado y vio que mi abuelo seguía respirando y dijo: "Antonio respira, hay que sacarlo"”, contó la actriz.

El regreso fue casi irreal. En casa ya lo lloraban. “Cuando mi abuelo volvió a casa, mi abuela ya estaba vestida de negro”, recordó Milán.

La intérprete ha contado esta historia en varias ocasiones porque, según explicó en la radio, para ella simboliza una segunda oportunidad. “Cuento mucho esta historia porque es maravillosa, es como una segunda oportunidad”, afirmó.

Lejos de esconderse o abandonar el pueblo, Antonio siguió viviendo en Villena con normalidad. No solo sobrevivió al fusilamiento, sino que llegó a vivir más de ochenta años.

Su segunda muerte, esta vez definitiva, llegó décadas después y de una manera mucho más tranquila. Según relató su nieta, ocurrió tras una cena con amigos. “Bueno, hasta la semana que viene”, fueron sus últimas palabras antes de fallecer en el pasillo de su casa.

La historia ha impactado en redes por lo extraordinario del relato: un hombre dado por muerto, tres días en una fosa común y una vida que continuó durante décadas.

Nuevos proyectos y recuerdos difíciles

Ana Milán atraviesa además un momento de intensa actividad profesional. La actriz acaba de publicar su primer libro de ficción, Bailando lo quitao, una novela en la que da voz a Josi, una mujer mayor que repasa su vida a través de los recuerdos.

En paralelo, también ha hablado recientemente de episodios más duros de su infancia. En el programa Buenismo Bien confesó que sufrió acoso escolar durante años. “Yo fui una niña que sufrió bullying de cuarto a octavo de EGB. Lo recuerdo como algo que se quedó con parte de mi infancia y se quedó con mucha confianza en la vida”, explicó.

Milán recordó cómo aquella etapa afectó incluso a su forma de relacionarse. “Cuando me abrazaban, yo me ponía muy tensa, me quedaba muy rígida, porque no había tenido el amor de amigos”, relató.

Pero entre todos sus recuerdos hay uno que sobresale. El de su abuelo Antonio, dado por muerto en Villena y rescatado tres días después de una fosa común.

Un hombre que, como suele decir su nieta, murió dos veces: la primera cuando lo fusilaron y lo dieron por perdido; la segunda, más de ochenta años después.