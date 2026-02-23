Elda se moviliza para denunciar el deterioro de la sanidad pública

Elda se moviliza contra el deterioro de la sanidad pública. El Ayuntamiento ha mostrado este lunes su respaldo a la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero.

El equipo de gobierno formado por PSOE y Elda para Todas ha puesto en valor "la importancia del sistema sanitario público", alertando de que "el continuo deterioro del servicio afecta de manera inaceptable tanto a los usuarios y usuarias como a los profesionales".

Los tiempos de espera son ya de meses e incluso de hasta dos años para algunas intervenciones quirúrgicas Juan Vico — Representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

La plataforma llevará a cabo el sábado a las 11:30 horas, frente al Centro de Especialidades de la calle Padre Manjón, la novena concentración para "alertar del progresivo deterioro del sistema sanitario público". Así lo han anunciado este lunes Juan Vico y Francisca Serrano, en representación de la plataforma, en una comparecencia en la que han estado acompañados por la concejala de Salud, Elizabeth Belda (PSOE), y el edil de Cultura, Iñaki Pérez (Elda para Todas).

Desde el Ayuntamiento de Elda seguimos con preocupación los tiempos de espera y el acceso a determinados servicios en la sanidad pública Elizabeth Belda — Concejal de Salud de Elda

Vico ha explicado que "llevamos más de año y medio de movilizaciones y continuamos no por gusto, sino por necesidad. El Departamento de Salud de Elda está sufriendo un deterioro insoportable e inaceptable para los pacientes y para los profesionales. Los tiempos de espera son ya de meses e incluso de dos años para algunas intervenciones quirúrgicas, mientras se prioriza la externalización y privatización".

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y, detrás, el gerente del área de salud de Elda, Francisco Canals. / s.r.

Por su parte, la concejal Elizabeth Belda ha afirmado que "la sanidad es una cuestión de enorme sensibilidad y que afecta al bienestar de nuestras vecinas y vecinos y desde el Ayuntamiento de Elda seguimos con atención sus preocupaciones, especialmente a los tiempos de espera y al acceso a determinados servicios".

Todo después de que el pasado viernes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visitara el Hospital de Elda, donde aseguró que el Departamento de Salud de Elda ha reducido sus listas de espera quirúrgicas, que se sitúan, según los últimos datos, en una media de 78 días, frente a los 133 días registrados un año antes. Un descenso del 41,3 % que coloca además al departamento por debajo de la media autonómica, fijada en 88 días.

La sanidad pública es un servicio que nos iguala a todos, independientemente de nuestra situación económica Iñaki Pérez — Concejal de Cultura de Elda

La regidora eldense ha destacado que "el objetivo es colaborar desde la lealtad institucional y el diálogo. Por ello, mantendremos una comunicación constante con la Conselleria, para recavar información y también para trasladar las necesidades de los vecinos y vecinas, trabajando para que reciban la atención sanitaria que merecen".

Por su parte, el regidor Iñaki Pérez ha asegurado que "desde el Ayuntamiento ya se presentó y se aprobó una moción en el pleno para defender la sanidad pública, porque es un servicio que nos iguala a todos, independientemente de nuestra situación económica. Como administración pública debemos salvaguardar algo tan importante como es el sistema sanitario público, porque no somos solo gestores, también debemos ser capaces de conseguir y canalizar recursos hacia la sanidad pública".