Los tesoros de Villena despiertan interés al otro lado del Atlántico

Joyas de Villena como su tesoro de la Edad de Bronce o su Castillo despiertan interés al otro lado del océano Atlántico. La ciudad ha mostrado todo su potencial turístico a 12 touroperadores de Estados Unidos y Canadá. Y es que destaca que los estadounidenses son los primeros en número de visitantes extranjeros a la ciudad.

El Ayuntamiento ha informado este lunes que de la recepción de esta delegación de touroperadores, dentro de su acción de promoción exterior internacional.

La visita, impulsada por el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y Turespaña, se enmarca en los esfuerzos de visibilidad de la oferta cultural, patrimonial y enológica con que cuenta la ciudad, que tiene un gran atractivo entre los turistas norteamericanos.

Rafa Arjones

Así, desde el Consistorio han destacado que los visitantes de Estados Unidos se convirtieron en la nacionalidad que más visitó Villena en 2025, gracias al flujo de turistas que generó el sector crucerista que arriba a Alicante.

Reclamos

Villena cuenta con un gran reclamo como son las bodegas tradicionales, que ofrecen visitas a la carta donde se explica el proceso de elaboración de los vinos en el Mediterráneo, se puede pasear por un viñedo y probar productos tan únicos como el fondillón. Además, el Castillo de la Atalaya del siglo XII, uno de los mejor conservados de España, supone un reclamo de primer orden entre los turistas de Estados Unidos como de Canadá.

La delegación en el Castillo de Villena / INFORMACIÓN

En la visita realizada por estos delegados de los diferentes touroperadores pudieron visitar varias bodegas, conocer el Castillo, contemplar la Iglesia de Santiago y conocer el Museo de Villena que, entre otros reclamos, ofrece el Tesoro de Villena, el conjunto de orfebrería de la Edad de Bronce más importante de Europa, que además de contener 10 kilos de oro tiene dos piezas realizadas con material procedente de meteorito.

La edil de Turismo, Paula García, que estas acciones que permiten posicionar a Villena en la oferta de los mayoristas “son muy importantes”, puesto que Villena puede entrar y consolidarse dentro de los circuitos “que van más allá del sol y playa convencional, que busca una oferta cultural y patrimonial más auténtica, en la que se combina bien conocer la historia y la tradición, también en el ámbito gastronómico”.

La tarea de la concejalía de Turismo es "seguir cimentando Villena como capital del turismo en el interior de la Comunidad Valenciana, gracias a su oferta monumental, su potencial cultural, y su amplia oferta natural con varias rutas cicloturísticas, distintas vías ferratas y su tradición vitivinícola".