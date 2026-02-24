Este es el millonario superávit con el que Elda cierra 2025

El Ayuntamiento de Elda ha cerrado 2025 con un superávit millonario, lo que "consolida su fortaleza financiera y estabilidad financiera".

El Ayuntamiento de Elda ha cerrado la liquidación de las cuentas de 2025 con un superávit de 4,8 millones, tal y como ha asegurado en rueda de prensa el edil de Hacienda, Fernando Gómez, quien ha destacado "el cambio radical registrado en el último decenio para pasar de estar intervenidos por el Estado en 2015, con una deuda de casi 10 millones de euros, a la actual situación de solvencia".

El edil ha explicado que "la semana pasada, desde el área de Hacienda, se finalizó la liquidación del ejercicio 2025, donde el Ayuntamiento de Elda consolida su fortaleza financiera y se sitúa como uno de los consistorios de la provincia que cumple todas las reglas fiscales y lo hace, además, con deuda viva cero, estabilidad presupuestaria y una sólida capacidad de financiación".

El Ayuntamiento de Elda consolida su fortaleza financiera y se sitúa como uno de los consistorios de la provincia que cumple todas las reglas fiscales y lo hace, además, con deuda viva cero, estabilidad presupuestaria y una sólida capacidad de financiación Fernando Gómez — Concejal de Hacienda de Elda

Se trata del paso más importante de cara a aprobar la financiación de los diferentes proyectos con la incorporación de remanentes y la posterior aprobación de los presupuestos municipales para 2026.

"Desde el área de Hacienda hemos considerado prioritaria la liquidación del presupuesto de 2025 con el objetivo de conocer con exactitud el estado real de las cuentas municipales y los remanentes de tesorería disponibles antes de elevar a pleno el nuevo presupuesto de 2026", ha continuado Fernando Gómez.

El concejal de Hacienda ha destacado que "este año la liquidación se ha cerrado 15 días antes de lo que marca la normativa, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas respecto a la financiación de todos y cada uno de los proyectos”.

Arcas saneadas

Hay que recordar que la liquidación es el proceso técnico que analiza si los ingresos percibidos durante el año han sido suficientes para cubrir los gastos previstos sin recurrir a ahorros ni a endeudamiento. En este sentido, el resultado bruto ha permitido financiar con recursos propios todo el funcionamiento ordinario de la ciudad (personal, servicios, convenios e inversiones), generando un superávit de 4.812.000 euros.

Fernando Gómez ha recordado que "Elda es de los pocos ayuntamientos capaces de asumir su actividad diaria íntegramente con recursos propios. Quiero destacar que la situación actual contrasta notablemente con la existente en 2015, cuando el Ayuntamiento contaba con una deuda de 9,4 millones de euros. Hemos pasado de esa situación a contar con unos 20 millones de euros en remanentes, y todo ello ejecutando la mayor inversión de la historia de este Ayuntamiento. A veces nos olvidamos de dónde venimos, ya que hace diez años este Ayuntamiento estaba intervenido por el Estado y ahora cuenta con una envidiable situación financiera".

Presupuestos para 2026

En relación a las cuentas de 2026, el edil ha explicado que "antes de finalizar el año 2025 ya disponíamos de un borrador que, una vez cerrada la liquidación, se ha convertido en un documento prácticamente definitivo y que llegará al pleno en las próximas semanas. No por correr más y aprobarlo cuanto antes el resultado va a ser mejor”, ha afirmado el edil, quien ha defendido que la planificación rigurosa y el análisis exhaustivo son claves para mantener la buena salud financiera del Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento de Elda está saneado, sin deuda, con fondos y liquidez. Con estos datos, afrontamos la aprobación del presupuesto de 2026 desde una posición de fortaleza, planificación y responsabilidad, consolidándose como una administración solvente, cumplidora y preparada para seguir impulsando proyectos transformadores para la ciudad", ha concluido.