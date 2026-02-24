¿Un nuevo Palacio de Justicia para Elda?

El Ayuntamiento de Elda solicita a la Generalitat la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en la ciudad. El alcalde Rubén Alfaro se ha reunido con la consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, para abordar un proyecto que permitiría mejorar la atención a la ciudadanía y las condiciones de trabajo de funcionarios.

El primer edil ha mantenido este encuentro en València con la responsable de Justicia, para abordar posibles emplazamientos de los nuevos juzgados.

Los juzgados de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Alfaro ha estado acompañado en esta reunión de trabajo por el concejal de Urbanismo, Jesús Sellés. Un encuentro, "desarrollado en un clima de cordialidad y colaboración entre ambas administraciones, en el que se ha analizado la idoneidad de las diferentes ubicaciones del casco urbano que podrían albergar los nuevos juzgados", ha explicado el Ayuntamiento de Elda.

La petición del alcalde Rubén Alfaro busca mejorar la atención ciudadana y las condiciones de trabajo de los funcionarios y profesionales que prestan servicio en la cabecera de este partido judicial, que comprende a los municipios de Elda y Petrer y cuenta con cuatro unidades judiciales que dan servicio a 90.000 habitantes.

El alcalde considera la actuación "prioritaria" al estar las actuales instalaciones a punto de cumplir 50 años

Para el alcalde de Elda la construcción de un nuevo Palacio de Justicia es “una actuación prioritaria” por la falta de espacio, accesibilidad y funcionalidad del actual edificio -que está próximo a cumplir los 50 años- y por la necesidad de mejorar la atención ciudadana de un servicio esencial para la sociedad como es la Justicia.

Reivindicaciones de la plantilla judicial

Alfaro respalda las reivindicaciones de la plantilla judicial, con cuyos representantes sindicales ha mantenido varias reuniones previas, y reitera la plena disponibilidad del Ayuntamiento para ceder los terrenos que la Conselleria de Justicia considere más oportunos de cara a construir la nueva sede judicial de Elda.

En la reunión celebrada en el Complejo Administrativo 9 d'Octubre de València participaron, además del alcalde, del concejal de Urbanismo y de la consellera de Justicia, el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font; la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid; la secretaria coordinadora provincial de Alicante, Belén Sanz; y el juez decano del Palacio de Justicia de Elda, Francisco Cabrera.

Este medio ha contactado con la conselleria para conocer su predisposición a poner en marcha este proyecto, sin haber obtenido respuesta este martes.