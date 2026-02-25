Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papeles 23FTejeroJueza danaVisita Papa EspañaManada ValènciaMano etarra TorreviejaErrejón
instagramlinkedin

La ampliación del instituto La Torreta de Elda se queda en el aire tras fracasar la licitación

El Ayuntamiento no puede adjudicar las obras de casi un millón de euros al considerar "inaceptable" la única oferta presentada

El instituto La Torreta de Elda, en una imagen de archivo.

El instituto La Torreta de Elda, en una imagen de archivo. / JESÚS CRUCES

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La ampliación y reforma del instituto La Torreta de Elda tendrá que seguir esperando. El contrato de obras ha quedado desierto después de que la única empresa presentada a la licitación no haya superado la valoración técnica exigida, por lo que el Ayuntamiento no ha podido adjudicar los trabajos.

El Consistorio sacó a licitación el proyecto el pasado mes de diciembre con un presupuesto de 979.142 euros (IVA incluido). Las actuaciones contemplan la construcción de cuatro nuevas aulas, reparaciones en el vallado exterior y la instalación de 22 placas solares para mejorar la eficiencia energética del centro.

La actuación acumula retrasos desde hace años, los sucesivos concursos han quedado desiertos debido al incremento de los costes de construcción

Sin embargo, según el informe técnico municipal, la oferta presentada ha sido considerada de "calidad técnica inaceptable" al no alcanzar la puntuación mínima requerida en los criterios evaluables mediante juicio de valor. Entre otras deficiencias, la propuesta situaba erróneamente la actuación en un pabellón distinto al previsto en el proyecto, no incluía un estudio detallado de mediciones y tampoco aportaba la documentación completa del equipo técnico. La valoración final fue de 2 puntos sobre 25, lejos del mínimo exigido para continuar en el proceso.

Actuaciones

El proyecto prevé levantar cuatro aulas con una superficie conjunta de 552,78 metros cuadrados en el espacio que actualmente ocupan los ciclos de Formación Profesional, uso que se mantendrá tras la ampliación. También se contempla la construcción de una escalera exterior de evacuación, aunque el acceso ordinario se realizará por las escaleras ya existentes.

En el exterior, se sustituirán varios tramos del vallado, tanto en su base de hormigón como en los paneles metálicos. Además, se instalarán 22 paneles solares de 450 vatios y un inversor de 10.000 vatios con el objetivo de reducir el consumo energético y avanzar en la sostenibilidad del centro. El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde la adjudicación de las obras, un calendario que ahora queda en suspenso.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que esta actuación acumula retrasos desde hace años. Los sucesivos concursos han quedado desiertos debido al incremento de los costes de construcción. El presupuesto inicial contemplado en la delegación de competencias de 2019 ascendía a 794.888 euros, una cantidad que resultó insuficiente para ejecutar el proyecto en las condiciones actuales del mercado. A la espera de una nueva licitación, la comunidad educativa del centro deberá seguir aguardando una ampliación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  2. De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
  3. La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
  4. Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
  5. La Reina Letizia respalda en Elda la producción nacional de calzado artesanal y sostenible
  6. Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
  7. Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda
  8. La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves

Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego

Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego

Novelda amplía la peatonalización del centro y suma nuevas calles

Novelda amplía la peatonalización del centro y suma nuevas calles

La ampliación del instituto La Torreta de Elda se queda en el aire tras fracasar la licitación

La ampliación del instituto La Torreta de Elda se queda en el aire tras fracasar la licitación

Elda cierra el Jardín de la Música mientras evalúa los pinos tras los temporales de viento

Elda cierra el Jardín de la Música mientras evalúa los pinos tras los temporales de viento

Alumnos de once centros de la provincia de Alicante compiten por ser los mejores de la FP del país

Alumnos de once centros de la provincia de Alicante compiten por ser los mejores de la FP del país

La advertencia de la Policía Local tras dos robos a mayores en Novelda: "Nadie va por la calle dando abrazos si no nos conoce"

La advertencia de la Policía Local tras dos robos a mayores en Novelda: "Nadie va por la calle dando abrazos si no nos conoce"

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

Este es el millonario superávit con el que Elda cierra 2025

Este es el millonario superávit con el que Elda cierra 2025
Tracking Pixel Contents