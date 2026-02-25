La ampliación del instituto La Torreta de Elda se queda en el aire tras fracasar la licitación
El Ayuntamiento no puede adjudicar las obras de casi un millón de euros al considerar "inaceptable" la única oferta presentada
La ampliación y reforma del instituto La Torreta de Elda tendrá que seguir esperando. El contrato de obras ha quedado desierto después de que la única empresa presentada a la licitación no haya superado la valoración técnica exigida, por lo que el Ayuntamiento no ha podido adjudicar los trabajos.
El Consistorio sacó a licitación el proyecto el pasado mes de diciembre con un presupuesto de 979.142 euros (IVA incluido). Las actuaciones contemplan la construcción de cuatro nuevas aulas, reparaciones en el vallado exterior y la instalación de 22 placas solares para mejorar la eficiencia energética del centro.
La actuación acumula retrasos desde hace años, los sucesivos concursos han quedado desiertos debido al incremento de los costes de construcción
Sin embargo, según el informe técnico municipal, la oferta presentada ha sido considerada de "calidad técnica inaceptable" al no alcanzar la puntuación mínima requerida en los criterios evaluables mediante juicio de valor. Entre otras deficiencias, la propuesta situaba erróneamente la actuación en un pabellón distinto al previsto en el proyecto, no incluía un estudio detallado de mediciones y tampoco aportaba la documentación completa del equipo técnico. La valoración final fue de 2 puntos sobre 25, lejos del mínimo exigido para continuar en el proceso.
Actuaciones
El proyecto prevé levantar cuatro aulas con una superficie conjunta de 552,78 metros cuadrados en el espacio que actualmente ocupan los ciclos de Formación Profesional, uso que se mantendrá tras la ampliación. También se contempla la construcción de una escalera exterior de evacuación, aunque el acceso ordinario se realizará por las escaleras ya existentes.
En el exterior, se sustituirán varios tramos del vallado, tanto en su base de hormigón como en los paneles metálicos. Además, se instalarán 22 paneles solares de 450 vatios y un inversor de 10.000 vatios con el objetivo de reducir el consumo energético y avanzar en la sostenibilidad del centro. El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde la adjudicación de las obras, un calendario que ahora queda en suspenso.
Cabe recordar que esta actuación acumula retrasos desde hace años. Los sucesivos concursos han quedado desiertos debido al incremento de los costes de construcción. El presupuesto inicial contemplado en la delegación de competencias de 2019 ascendía a 794.888 euros, una cantidad que resultó insuficiente para ejecutar el proyecto en las condiciones actuales del mercado. A la espera de una nueva licitación, la comunidad educativa del centro deberá seguir aguardando una ampliación.
