Compromís denuncia los casi tres años de retraso en la construcción del colegio Príncipes de Villena

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana y la concejala de Verdes de Villena, Paula García han denunciado que la Conselleria de Educación “continúa mintiendo de forma descarada sobre los plazos para la construcción del colegio Principe don Juan Manuel de Villena”.

Ambos responsables políticos se han reunido con la comunidad educativa del centro después del anuncio que hizo hace unas semanas la conselleria sobre la inminente tramitación de la licitación del proyecto básico del centro.

El responsable de educación de Compromís ha recordado que “a la Consellería del PP le gusta jugar con tecnicismos para parecer que está haciendo algo pero desafortunadamente la realidad es muy distinta” y ha añadido: “A estas alturas, si el gobierno del PP de la Generalitat no hubiera abandonado el proyecto de Edificant, las obras estarían en marcha y ahora la incertidumbre es total porque mienten: no hay suficiente presupuesto y no saben si empezaran las obras en un par de años más y es una falta de responsabilidad que digan que tienen previsto que acaben en 2029” .

Paula García junto a Gerard Fullana. / INFORMACIÓN

Los responsables de Verdes y Compromís han constatado que publicar la licitación del proyecto básico es tramitar la elaboración de los planos del nuevo centro, no construir nada. Además, lleva bastantes meses hasta que se finaliza este primer paso. Hasta que no está este trámite no se puede licitar la obra, que puede incluso llegar a un año más hasta que se adjudica, siempre que por el camino no surja algún problema en la licitación. Finalmente llega que empiecen las obras y que la construcción transcurra sin demasiados problemas.

“Todo esto es muy relativo”, han aseverado Paula García y Gerard Fullana y han añadido que “a todo se suma que la Conselleria no ha ejecutado ni un sólo euro de los 250.000 que tenía consignados para tramitar algo de este centro durante 2025”.

En este sentido, ambos responsables han destacado que “continuaremos observando muy de cerca todos los pasos que se den y emprenderemos todas las acciones necesarias si la Consellería continua sin cumplir”.

Centros educativos en el Alto Vinalopó

Del modus operandi del gobierno autonómico del PP basado en el recorte de presupuesto en construcción de centros educativos y la paralización de obras no sólo es representativo el caso del colegio Príncipe don Juan Manuel De Villena, también está sufriendo las consecuencias el colegio Alberto Sols de Sax.

Noticias relacionadas

En este segundo caso, el anterior gobierno del Botànic adjudico vía Edificant casi 900.000 euros para el arreglo de la cubierta y la construcción del gimnasio. La Conselleria del PP no permite al Ayuntamiento de Sax que tramite la actuación porque desde el consistorio se pidió en noviembre de 2024 una modificación de presupuesto para actualizar los precios del material necesario y hoy, un año y tres meses después, aun no tiene respuesta.