Elda cierra el Jardín de la Música mientras evalúa los pinos tras los temporales de viento

Los fuertes temporales de viento registrados en las últimas semanas en Elda, con varias alertas naranjas por rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora, han llevado al Ayuntamiento a iniciar un estudio detallado del estado de la pinada del Jardín de la Música.

La ubicación, el tamaño y el funcionamiento conjunto de estos ejemplares hacen que estén especialmente expuestos a las corrientes de viento que se han producido de forma continuada durante el último mes, lo que podría afectar a su estabilidad.

En este contexto, técnicos y especialistas en jardinería y arboricultura de la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, están analizando el estado de los diferentes pinos para comprobar su resistencia ante futuros episodios meteorológicos adversos y adoptar, en su caso, las medidas de seguridad necesarias.

Posible sustitución de ejemplares

Una vez finalice el informe técnico, se determinarán las actuaciones a llevar a cabo. Entre ellas, no se descarta la sustitución de aquellos ejemplares que presenten inestabilidad, especialmente los que hayan experimentado movimientos en su base a causa del viento. Las lluvias persistentes asociadas a las recientes borrascas han incrementado la humedad del terreno, reduciendo la firmeza del suelo que sostiene la masa radicular de estos árboles de gran porte.

En caso de que sea necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía, los ejemplares dañados serán reemplazados por nuevas especies arbóreas de gran tamaño, con el objetivo de mantener las zonas de sombra del parque, especialmente durante los meses estivales, cuando aumentan las temperaturas y la exposición solar.

Mientras se desarrolla este estudio técnico y se evalúan las posibles actuaciones, el Jardín de la Música permanece cerrado de forma preventiva "unos días" para evitar cualquier situación imprevista que pueda suponer un riesgo para las personas usuarias, incluidos niños, niñas y mascotas.