Novelda amplía la peatonalización del centro y suma nuevas calles

El Ayuntamiento de Novelda ha sacado a licitación la tercera fase del proyecto de peatonalización del centro urbano, que en esta ocasión actuará sobre la calle Daoiz y Velarde. La intervención cuenta con un presupuesto base de 328.046,13 euros.

El objetivo principal de esta actuación es transformar la vía en una plataforma única, integrando calzada y aceras en un mismo nivel para priorizar al peatón y favorecer un tránsito más cómodo, seguro y accesible. Además, el proyecto contempla la renovación de la red de agua potable, la modernización del alumbrado público y la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales.

La estrechez de las vías presenta en la actualidad un problema de seguridad

En la actualidad, la calle Daoiz y Velarde presenta importantes deficiencias tanto para peatones como para vehículos. Las aceras disponen de un ancho insuficiente, lo que dificulta la circulación peatonal y, en ocasiones, obliga a invadir la calzada, incrementando el riesgo y reduciendo la accesibilidad universal.

Por su parte, la calzada también es estrecha, lo que provoca que algunos vehículos invadan parcialmente las aceras en las curvas o lleguen a rozarse entre sí, con los consiguientes problemas de seguridad.

Fases

Con esta tercera fase, el consistorio da continuidad al proceso de peatonalización iniciado en 2023, que ya ha permitido actuar en calles como San José, Placeta de la Cruz, Jaime el Conquistador, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, Gran Capitán, Velázquez, plaza de San Vicente, Sirera y Fara, San Isidro, Donoso Cortés y Francisco Santo.

La segunda fase del plan incluyó la reurbanización de Menéndez Pelayo, Santa Teresa, Santa Faz, San Rafael, La Escuela, Bailén, Vázquez de Mella y Espoz y Mina, con una inversión de 770.699 euros. El Ayuntamiento continúa así su apuesta por la recuperación del espacio público y la mejora de la movilidad sostenible en el casco urbano, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.