La advertencia de la Policía Local tras dos robos a mayores en Novelda: "Nadie va por la calle dando abrazos si no nos conoce"

La Policía Local de Novelda ha alertado de un repunte de robos en el municipio mediante el conocido como "hurto cariñoso", una técnica delictiva que consiste en abordar a personas mayores con una actitud afectuosa para sustraerles joyas y objetos de valor sin que apenas se percaten.

El intendente jefe de la Policía Local de Novelda, Rafa Sarrió, ha explicado que en los últimos días se han registrado dos casos con este mismo modus operandi. Según ha detallado, se trata de situaciones en las que una persona se acerca a la víctima en la calle, generalmente de edad avanzada, simulando conocerla y dándole un abrazo con la excusa de saludarla tras mucho tiempo sin verla, momento que aprovecha para robarle la cadena, el reloj u otras pertenencias.

El Ayuntamiento de Novelda, en una imagen reciente. / Jose Navarro

"Nadie va por la calle dando abrazos si no nos conoce", ha subrayado Sarrió, quien ha insistido en que este tipo de delincuentes buscan perfiles vulnerables, especialmente personas mayores que caminan solas por la vía pública.

El responsable policial ha señalado que el perfil de la presunta autora de los dos hurtos recientes está bastante definido: "Se trata de una mujer de entre 30 y 40 años, de tez morena y con el pelo largo suelto", aunque ha precisado que todavía no existe una "identificación clara". Asimismo, ha advertido de que este tipo de personas suelen desplazarse entre localidades, cometen uno o dos hurtos y no regresan hasta pasado un tiempo para evitar ser reconocidos.

Personas mayores

Además de los abordajes en la calle, la Policía Local ha detectado intentos de acceso a edificios mediante engaño. En uno de los casos, según ha relatado Sarrió, una mujer se encontraba en la puerta de un bloque de viviendas alegando que iba a dar un masaje y que no sabía qué piso debía visitar. Una vecina de avanzada edad, que regresaba con el carro de la compra, le abrió la puerta por buena fe y, mientras la ayudaba a entrar, la mujer, según Sarrió, le sustrajo el reloj sin que se diera cuenta.

Ante esta situación, el intendente jefe ha recomendado extremar las precauciones, especialmente entre la población de mayor edad. En este sentido, ha recalcado que si una persona desconocida intenta acercarse, tocar la mano o abrazar, lo más recomendable es "poner tierra de por medio", impedir el contacto y llamar la atención de quienes estén alrededor.

Prevenir

La Policía Local también ha recordado la importancia de no abrir la puerta del domicilio a desconocidos que aleguen revisar el contador del agua, la luz o la goma del butano, ya que se trata de excusas habituales. Sarrió ha insistido en que, ante cualquier duda o situación sospechosa, lo más prudente es avisar a la Policía, incluso si finalmente se trata de una falsa alarma.

Sarrió recalca que estos delitos existen desde hace años, pero que con un mínimo de desconfianza y precaución pueden evitarse. Por ello, ha reiterado el mensaje a los mayores: "No confiar en desconocidos que se acerquen con muestras de afecto inesperadas y avisar de inmediato a las autoridades si detectan comportamientos sospechosos".