Aspe exige al Gobierno la reparación urgente de la balsa de San Diego para asegurar el agua del Júcar-Vinalopó

El pleno del Ayuntamiento de Aspe ha aprobado una moción para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la sociedad estatal Acuamed la reparación inmediata de la balsa de San Diego, una infraestructura estratégica del sistema Júcar-Vinalopó que aseguran lleva más de dos décadas sin funcionar.

El depósito, ubicado en el término municipal de La Font de la Figuera, tiene capacidad para almacenar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua. Forma parte de la Conducción General Júcar-Vinalopó, declarada obra de Interés General del Estado en 1998, y fue concebido como el principal elemento regulador para almacenar aguas superficiales del río Júcar y destinarlas a sustituir recursos subterráneos en el sistema Vinalopó-Alacantí, en la provincia de Alicante.

La infraestructura finalizó su construcción en 2005, cuando el proyecto estaba en manos de Aguas del Júcar S.A., posteriormente integrada en Acuamed. Sin embargo, durante las pruebas de llenado se detectaron graves filtraciones que han impedido su puesta en funcionamiento desde entonces. A pesar de que su reparación ha sido incluida en distintos Presupuestos Generales del Estado, las deficiencias siguen sin resolverse, según explican fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento consideran que la situación resulta especialmente preocupante ahora que el trasvase Júcar-Vinalopó se encuentra operativo. La disponibilidad de la balsa permitiría almacenar agua en los periodos de mayor aportación y distribuirla durante los meses de verano, cuando aumenta la demanda y disminuyen los excedentes transferibles.

Regantes y agricultores afectados

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto (IU), ha subrayado que este acuerdo “supone un apoyo importante para seguir reclamando una de las bases fundamentales para nuestro municipio: mejorar la red hídrica para que el agua que debe venir del Júcar llegue en cantidad suficiente”. Según ha explicado, aunque el agua está llegando, la falta de capacidad de regulación por el mal estado del depósito está afectando directamente a regantes y agricultores.

El Consistorio defiende que la reparación es imprescindible para garantizar la continuidad de la agricultura de regadío en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y L’Alacantí, así como para sostener la estructura socioeconómica vinculada al uso de estos recursos hídricos.

Por ello, el acuerdo plenario insta al Ministerio y a Acuamed a adoptar de forma inmediata las medidas jurídicas, administrativas y económicas necesarias para reparar la balsa de San Diego y ponerla en funcionamiento como elemento regulador esencial del sistema Júcar-Vinalopó.