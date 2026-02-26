Alfaro propone el cuartel de la Guardia Civil como ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro (PSOE), ha propuesto ubicar el futuro Palacio de Justicia en el cuartel de la Guardia Civil situado en la calle Lamberto Amat, tras la confirmación del cierre de las instalaciones que durante años han funcionado como oficina de intervención de armas. Según la Benemérita, la clausura responde al objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad.

La propuesta fue debatida en una reunión mantenida en Valencia entre el primer edil, el concejal de Urbanismo, Jesús Selllés, y la consellera de Justicia, Nuria Martínez. Alfaro explicó que el traslado de los juzgados se viene estudiando desde hace meses y que recientemente se ha compartido con sindicatos, que han advertido de las limitaciones y el deterioro del actual edificio, ubicado en la calle San Francisco en el casco antiguo.

Los juzgados de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

La petición del alcalde Rubén Alfaro busca mejorar la atención ciudadana y las condiciones de trabajo de los funcionarios y profesionales que prestan servicio en la cabecera de este partido judicial, que comprende a los municipios de Elda y Petrer y cuenta con cuatro unidades judiciales que dan servicio a 90.000 habitantes. Para el alcalde de Elda la construcción de un nuevo Palacio de Justicia es "una actuación prioritaria" por la falta de espacio, accesibilidad y funcionalidad del actual edificio -que está próximo a cumplir los 50 años- y por la necesidad de mejorar la atención ciudadana de un servicio esencial para la sociedad como es la Justicia. Todo ello pese a que recientemente se le han incorporado los calabozos y se han ejecutado obras para mejorar su accesibilidad.

Entre las ventajas de ubicar el nuevo Palacio de Justicia en el viejo cuartel, el alcalde destacó la posibilidad de habilitar un aparcamiento subterráneo tanto para trabajadores como para el operativo vinculado a detenidos, así como su proximidad a la comisaría de Policía Nacional, lo que facilitaría los traslados y la puesta a disposición judicial.

Unas instalaciones antiguas

Por su parte, la Conselleria de Justicia se ha abierto a estudiar la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Elda para albergar la nueva sede judicial. Martínez subrayó que resulta necesario buscar una ubicación alternativa al actual Palacio de Justicia, cuyas instalaciones considera "antiguas y poco adaptadas" a las necesidades actuales de la Administración de Justicia y a la organización que introducirá la nueva Ley Orgánica 1/2025, además de la incorporación de un quinto juzgado en el partido judicial.

El alcalde y el edil de Urbanismo con la conselleria de Justicia, en la reunión mantenida en València / INFORMACIÓN

Durante una visita realizada en noviembre a la sede judicial de la calle San Francisco, la consellera Nuria Martínez pudo comprobar de primera mano las demandas de los profesionales que trabajan en el edificio, quienes reclaman unas instalaciones más amplias y funcionales que permitan integrar la nueva unidad judicial.

Asimismo, Martínez incidió en que la actual ubicación, en pleno centro urbano, no responde a una planificación moderna de sedes judiciales, que tienden a situarse en espacios más accesibles y operativos. En el caso concreto de Elda, añadió, las obras de peatonalización del entorno de la iglesia de Santa Ana "agravan" los problemas de accesibilidad, lo que refuerza la necesidad de un cambio de emplazamiento.