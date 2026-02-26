Aparatoso incendio en una fábrica abandonada de Biar que almacenaba ropa

Un incendio se ha declarado en la tarde de este jueves en una antigua fábrica situada en la calle Maisonnave de Biar. La nave industrial, que se encontraba en desuso, almacenaba en su interior restos de tejidos, ropa y plásticos, según ha podido saber este diario.

Este hecho ha provocado que las llamas sean especialmente aparatosas y que se haya generado una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.

El aviso ha sido recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 16:39 horas. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones, con un total de seis bomberos, dos cabos y un sargento procedentes de los parques de Villena, Elda e Ibi.

Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona, que ha sido acordonada para evitar que los curiosos se acerquen y garantizar la seguridad mientras se desarrollan las labores de control y extinción del fuego.