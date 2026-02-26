Aparatoso incendio en una fábrica abandonada de Biar que almacenaba ropa
Hasta cinco dotaciones de bomberos se encuentran en la zona sofocando las llamas
Un incendio se ha declarado en la tarde de este jueves en una antigua fábrica situada en la calle Maisonnave de Biar. La nave industrial, que se encontraba en desuso, almacenaba en su interior restos de tejidos, ropa y plásticos, según ha podido saber este diario.
Este hecho ha provocado que las llamas sean especialmente aparatosas y que se haya generado una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.
El aviso ha sido recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 16:39 horas. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones, con un total de seis bomberos, dos cabos y un sargento procedentes de los parques de Villena, Elda e Ibi.
Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona, que ha sido acordonada para evitar que los curiosos se acerquen y garantizar la seguridad mientras se desarrollan las labores de control y extinción del fuego.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La Reina Letizia respalda en Elda la producción nacional de calzado artesanal y sostenible
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda
- La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
- Elda sanciona por segunda vez a una empresa por colocar carteles publicitarios en fachadas y mobiliario urbano