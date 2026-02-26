Un incendio arrasa la sala de material de las piscinas de San Crispín en Elda

Un incendio declarado en la tarde noche del miércoles en Elda ha calcinado por completo la sala de material de las piscinas de San Crispín, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo ser provocado de forma intencionada tras un intento fallido de robo en las instalaciones municipales.

Las llamas se originaron en la estancia donde se almacena el material, a la que una o varias personas habrían intentado acceder sobre las 19 horas forzando la puerta de entrada. Según las mismas fuentes, pretendían sustraer objetos del interior y, al no conseguirlo, prendieron fuego a la sala.

Columna de humo

El incendio provocó importantes daños en la zona afectada y también alcanzó el vestuario femenino, así como parte del tejado del mismo, aunque no se registraron heridos. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a la zona frondosa del recinto deportivo. La gran columna de humo generada por el fuego fue visible desde distintos puntos del municipio, lo que alertó a numerosos vecinos.

Efectivos del parque de bomberos se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso y lograron extinguir el incendio, asegurando posteriormente la zona para evitar rebrotes. También acudió a la zona Policía Local y Protección Civil. Por su parte, agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Policía Científica, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la autoría del incendio.