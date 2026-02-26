Andrés Molina y Mari Carmen Segura serán Hijos Predilectos de Elda

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Elda ha acordado iniciar el procedimiento para nombrar Hijos Predilectos de la ciudad a Andrés Molina Giménez y Mari Carmen Segura Almodóvar, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución social, cultural y humana al municipio.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, ya les ha comunicado personalmente esta decisión, que será llevada a pleno y que cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales de la corporación. Todo ello apenas unos días después del fallecimiento del empresario Joaquín Planelles Guarinos, quien también fue nombrado Hijo Predilecto.

Con esta distinción, el Ayuntamiento asegura que reconoce públicamente la dedicación, el compromiso y labor desarrollada durante décadas por ambos, cuya actividad ha tenido un impacto directo y positivo en la vida de cientos de personas.

Un referente social

Andrés Molina es conocido en Elda principalmente por su labor como presidente de la Asociación para la Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y Sensorial (AMFI), cargo desde el cual ha gestionado convenios municipales vinculados a la accesibilidad y a la gestión de infraestructuras locales, como los Salones Princesa o numerosos aparcamientos públicos que suman más de 5.000 plazas.

Andrés Molina Giménez. / información

Molina ha sido una figura clave en el ámbito social y de la accesibilidad en la comarca, destacando especialmente por su trabajo en favor de la integración laboral de las personas con discapacidad y poniendo en valor la implicación colectiva en la mejora de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Entre sus mayores logros señala la creación de oportunidades de empleo para 40 personas con alguna discapacidad, así como la apertura de un Centro de Atención Temprana destinado a niños y niñas de 0 a 6 años.

Una profesional musical

Por su parte, Mari Carmen Segura, pianista y directora de orquesta, ha desarrollado una extensa trayectoria musical, cultural y social en la ciudad. Fue fundadora del grupo de Acción Católica en los años 70 y durante quince años ejerció como presidenta, manteniendo un firme compromiso con la vida parroquial y asociativa.

Dotada de un gran talento musical, ha formado parte de numerosos coros hasta que en 1998 fundó el coro de los Santos Patronos. Actualmente es directora de la Coral Santos Patronos de Elda, con la que realiza interpretaciones tradicionales como la serenata a los Santos Patronos de la ciudad. Además, ejerce la dirección general de la Orquesta de Cámara 'Ciudad de Elda' y ha dirigido la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar en citas señaladas como el Concierto de Año Nuevo y el Concierto de Reyes.

Mari Carmen Segura Almodóvar / INFORMACIÓN

Fue la primera mujer en dirigir la interpretación del pasodoble Idella en 2003 y ha acompañado al piano a destacadas figuras líricas, destacando especialmente Ana María Sánchez, a la que dirigió en numerosas ocasiones en el Teatro Castelar. Tras el fallecimiento de la soprano en 2022, Mari Carmen Segura participó activamente en los actos en su memoria. En noviembre de 2022 recibió la insignia 'Pro Ecclesia Diocesana', concedida por la Diócesis de Orihuela-Alicante, en reconocimiento a su compromiso laico en la parroquia de Santa Ana de Elda.

Vocación

El primer edil ha destacado que "Andrés Molina y Mari Carmen Segura representan lo mejor de Elda: el compromiso constante, el trabajo discreto pero eficaz y la vocación de servicio a los demás. Ambos han dedicado su vida a mejorar nuestra ciudad desde ámbitos muy distintos, pero con el mismo objetivo de construir una sociedad más justa, más inclusiva y más cohesionada".

Alfaro ha subrayado también que "con este nombramiento queremos agradecerles no solo su trayectoria, sino también el ejemplo que han dado durante décadas. Andrés ha sido un referente en materia de accesibilidad e integración laboral, y Mari Carmen ha llevado el nombre de Elda a través de la música, formando generaciones y fortaleciendo nuestras tradiciones. Son dos personas que han dejado una huella profunda en la vida colectiva de nuestra ciudad".