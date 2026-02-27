Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos

Los primeros radares de tramo de la provincia de Alicante ya están en funcionamiento desde este viernes 27 de febrero. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la puesta en marcha de 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas, entre los que figuran tres en Alicante.

Tal y como informó este medio en enero, Tráfico tenía previsto poner en marcha febrero los tres dispositivos instalados en la A-31 (dos), entre Monforte del Cid y Elda, y en la A-7 entre Elche y Crevillent. Y este viernes ha llegado la confirmación de su entrada en funcionamiento.

Ubicación de los nuevos radares de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

El radar de tramo de la A-7 se ubica entre las salidas de Elche Sur y Crevillent, entre los puntos kilométricos 523,360 y 519,200, en dirección Alicante.

Y los dos otros radares de tramo están en la A-31. Uno en sentido Alicante entre la salida de Novelda y pasada la de Monforte de Cid, entre los puntos kilométricos 216,550 y 218,900. Y el otro en sentido Madrid, entre Novelda y Elda-Petrer, entre los puntos kilométricos 211,700 y 203,005.

Hay que destacar que este último entre Novelda y Elda-Petrer será el tramo más largo con diferencia de los controlados en la provincia, con más de 8,5 kilómetros donde se vigilará la velocidad. El otro de la A-31 abarca 2,35 kilómetros y el de la A-7 entre Elche y Crevillent 4,16 kilómetros.

Fase informativa

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

Detalles de uno de los radares de tramo instalados en la A-31 / Áxel Álvarez

La DGT ha informado que estos 33 nuevos radares, entre ellos los 3 de Alicante, forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Radares convencionales

Además de estos tres radares de tramo, la DGT también ultima la activación de otros tres convencionales en las próximas semanas.

Se trata de un cinemómetro en la N-340 a su paso por Elche, en el punto kilométrico 725,060, entre el centro urbano y el Parque Empresarial, en sentido Alicante; otro en la CV-70 entre Benidorm y La Nucia, en el kilómetro 44,950; y otro en la CV-920 en Rojales, en el kilómetro 16,600.

Uno de los radares de tramo instalados en la A-31 entre Monforte del Cid y Elda / Áxel Álvarez

Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Radares que salvan vidas

La DGT ha recordado que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves.

Desde que en el año 2005 llegara a nuestro país el primer plan de radares fijos, estos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales.

Desde entonces hasta ahora, los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales acaecidos en carreteras. En 2024, con datos consolidados, se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.