Elda tendrá servicio de autobús con frecuencias de 15 minutos al Hospital

El pleno de febrero del Ayuntamiento de Elda ha aprobado el nuevo proyecto del servicio público de transporte urbano con los votos a favor de PSOE, PP y Elda Para Todas y la abstención de Vox. El contrato sustituirá al actual, prorrogado desde 2024, e introduce más frecuencias y una conexión directa con el Hospital de Elda cada 15 en horas punta.

El servicio, que seguirá prestando la empresa Subús hasta que concluya el proceso de licitación y adjudicación, será licitado por un periodo de dos años y no contemplará revisión de precios, según fuentes municipales.

La concejala de Movilidad Sostenible, Silvia Ibáñez, destacó que el nuevo modelo supone "un paso decisivo hacia una movilidad más eficiente, inclusiva y sostenible". Tras garantizar la continuidad del servicio mediante una prórroga aprobada en agosto de 2024 por razones de interés público, el equipo de gobierno ha impulsado ahora una actualización integral del contrato.

El objetivo es responder a la saturación detectada en horas punta en las líneas actuales -(Línea A (Plaza de Toros-Hospital) y Línea B (Plaza de Toros-Mercado de San Francisco)- y mejorar la conexión con los distintos barrios del municipio. El refuerzo más significativo será la frecuencia de paso al Hospital de Elda cada 15 en los tramos de mayor demanda, facilitando el acceso de pacientes, familiares y profesionales sanitarios sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

Contrato prorrogado

En cuanto a la financiación, la prórroga del contrato vigente contemplaba una asignación presupuestaria máxima de 77.741 euros en 2024, 233.224 euros en 2025 y 155.482 euros en 2026. El Ayuntamiento ha garantizado además que durante todo 2026 se mantendrán intactas las bonificaciones actuales: Bono Joven, descuentos para familias numerosas, personas con discapacidad y mayores, dentro de su apuesta por un transporte 100 % accesible.

Con la aprobación inicial del proyecto se abre ahora un periodo de exposición pública para que empresas y ciudadanía puedan presentar alegaciones. De forma paralela, el documento se remitirá a la Generalitat para continuar su tramitación administrativa.

La portavoz de Vox, Paqui Vicente, justificó la abstención de su grupo al considerar que "es la posición más responsable en este punto del procedimiento", aunque mostró dudas sobre los cálculos económicos. Según señaló, los costes se han estimado a partir de datos de una sola empresa y existen partidas, como la energía, que a su juicio "están mal calculadas".

Ley de Dependencia

En la misma sesión plenaria, el pleno municipal aprobó también una moción del grupo socialista para instar a la Generalitat a reforzar con urgencia los recursos humanos y materiales destinados a la valoración y tramitación de los expedientes de dependencia, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo máximo legal de 180 días.

La propuesta reclama asegurar la correcta aplicación de la ley que regula el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que reconoce el derecho subjetivo de la ciudadanía a recibir la prestación en tiempo y forma.