La plantilla del cementerio de Villena se niega a hacer horas extra por una deuda salarial que el Ayuntamiento cuestiona

La plantilla del servicio del cementerio municipal de Villena ha registrado un escrito formal en el Ayuntamiento en el que denuncia la existencia de una deuda salarial que califica de "inaceptable" por horas extraordinarias correspondientes a servicios realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del pasado año, así como en lo que va de 2026.

El documento, dirigido a las concejalías de Personal y de Cementerio, expone que esta situación persiste pese a los compromisos verbales que, según los trabajadores, adquirió el concejal de Personal, Juan José Olivares Tomás (PSOE), en una reunión celebrada el pasado 3 de febrero.

En aquel encuentro, la plantilla también trasladó su malestar por el sistema de fichaje horario, que consideran irregular y deficitario. Según detallan, plantearon varias propuestas para corregir el control horario, reducir la acumulación de horas extra y establecer una jornada laboral que garantizara la apertura y cierre del recinto, especialmente durante fines de semana y festivos. Sin embargo, aseguran que todas las propuestas quedaron pendientes de estudio por parte de las áreas implicadas, que se comprometieron a ofrecer una respuesta en el plazo máximo de una semana. A día de hoy, sostienen, no han recibido contestación ni propuesta alguna sobre la regularización de la jornada ni sobre el abono de los atrasos reclamados.

Ante esta falta de respuesta, la plantilla comunica de manera "formal, firme e incondicional" su negativa a continuar realizando horas extraordinarias a partir del 28 de febrero. En la práctica, esto supone que los servicios que deban prestarse fuera de la jornada ordinaria de mañana (tardes, fines de semana y festivos) podrían verse afectados si dependen de la realización de horas extra por parte del personal municipal.

En el escrito, además, rechazan la propuesta municipal de implantar una jornada partida al considerar que responde únicamente a criterios de ahorro económico y no a una mejora del servicio público.

La respuesta del Ayuntamiento

Frente a la versión de los trabajadores, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha asegurado que, tras la implantación del sistema obligatorio de control horario, se han detectado posibles irregularidades en el cómputo de la jornada laboral de varios empleados municipales, especialmente en el área del cementerio. Según ha explicado, en algunos casos se han registrado horas extraordinarias sin que previamente se hubiera completado la jornada ordinaria. "Si hay horas pendientes se pagarán como siempre, pero si los trabajadores deben horas tendrán que compensarlas. Lo que no se puede consentir es que no se haga la jornada de trabajo y, además, se pasen horas extra", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Personal, Juan José Olivares Tomás, quien ha detallado que el análisis del cierre anual ha revelado que, en uno de los casos más significativos, se habrían acumulado hasta 140 horas de jornada ordinaria sin justificar. En otros, la cifra oscilaría entre 90 y 140 horas. El Ayuntamiento sostiene que no puede autorizar ni abonar horas extraordinarias si previamente no se ha cumplido la jornada completa y está a la espera de un informe técnico del Departamento de Personal que determine si procede adoptar medidas disciplinarias o simplemente regularizar la situación mediante ajustes en el calendario laboral.

Desde el equipo de gobierno se recuerda, además, que la jornada ordinaria incluye los enterramientos los sábados por la mañana, tal y como establece la relación de puestos de trabajo (RPT), y advierten de que su incumplimiento podría conllevar sanciones. En cuanto a posibles servicios en domingo, el alcalde ha señalado que se valorarán según la necesidad, aunque ha subrayado que en la mayoría de ayuntamientos no se realizan enterramientos en fin de semana.

Asimismo, el Consistorio ha advertido de que, si mientras se resuelve la discrepancia la plantilla se niega a prestar servicio fuera del horario habitual, se buscarán alternativas para garantizar la atención, de modo que los enterramientos no queden desatendidos.