Polémica en Elda por el burka: Vox advierte de lo que "pueda pasar mañana" y la izquierda habla de islamofobia

El pleno del Ayuntamiento de Elda ha rechazado la moción presentada por Vox para impedir el acceso con burka o niqab a las dependencias municipales alegando motivos de seguridad e identificación. La propuesta, que la formación de ultraderecha está llevando a distintos ayuntamientos de España, solicitaba que en el ámbito de los edificios municipales fuese obligatorio mostrar el rostro para acceder a los servicios públicos.

En la provincia de Alicante, municipios como Alicante, Orihuela o San Vicente del Raspeig han abordado iniciativas similares (en este último caso con matices). Sin embargo, en Elda la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno, formado por el PSOE y Elda Para Todas, y el respaldo del PP y Vox.

Un debate tenso

La moción ha generado un intenso y prolongado debate en el salón de plenos, al que han asistido varios miembros de la comunidad islámica de Elda, que abandonaron la sala tras la votación. La portavoz de Vox, Paqui Vicente, se ha encargado de defender la propuesta y, antes de exponer el texto, ha advertido: "No cambien el sentido de mis palabras cuando traigo mociones difíciles".

No hablamos de religión ni de costumbres, sino de garantizar la seguridad de los trabajadores municipales Paqui Vicente — Portavoz de Vox

Durante su intervención, ha argumentado que la medida no tenía carácter religioso, sino de seguridad: "Es de sentido común. Si una persona entra en un banco con un pasamontañas, el vigilante le pediría que se lo quitase. Lo mismo ocurre en una gasolinera o en una comisaría. Necesitamos ver el rostro de la persona que tenemos delante". "Estamos hablando del burka y del niqab porque ocultan el rostro. No hablamos de religión ni de costumbres, sino de garantizar la seguridad de los trabajadores municipales", ha añadido.

La edil insistió en que se trata de una medida preventiva: "Prevenir es curar. Ojalá nunca tengamos que enfrentarnos a una situación problemática, pero debemos evitarla".

Queja ante el Defensor del Pueblo

El grupo municipal Elda Para Todas ha anunciado durante el pleno que había registrado una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra la moción de Vox. El concejal Iñaki Pérez Rico ha explicado que "no basta con que la moción no se apruebe, es inadmisible que en un ayuntamiento se plantee siquiera la posibilidad de excluir a personas por sus convicciones religiosas, y todavía es peor si solo afecta a las mujeres".

Si en algún supuesto concreto es necesaria la identificación, ya existen mecanismos para hacerlo Cristina Rodríguez — Concejal de Elda Para Todas

La queja se fundamenta en la doctrina del Tribunal Supremo, que en 2013 anuló una ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en espacios municipales. El Alto Tribunal estableció entonces que los ayuntamientos carecen de competencias para limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa (recogida en el artículo 16 de la Constitución), ya que esa regulación requiere una ley orgánica estatal. Además, la sentencia advertía del "efecto perverso" que podría provocar la medida, al enclaustrar aún más a las mujeres a las que supuestamente pretende proteger, y señalaba que no puede presumirse que el uso de estas prendas se produzca bajo coacción.

"Una moción esperpéntica"

El portavoz del equipo de gobierno (PSOE), Fernando Gómez, ha sido contundente en su intervención: "No vamos a apoyar los intentos de Vox de avivar el odio contra el diferente. Los ayuntamientos no tienen derecho a ir contra la ley y la Constitución", haciendo referencia también al caso de Lleida. Gómez ha calificado la iniciativa como "una moción esperpéntica" y ha añadido que "proponen que nos saltemos la ley".

Los ayuntamientos no tienen derecho a ir contra la ley y la Constitución Fernando Gómez — Portavoz del equipo de gobierno (PSOE)

Por su parte, desde Elda Para Todas se aseguró que "la intención de Vox no es mejorar la seguridad ciudadana". "Si en algún supuesto concreto es necesaria la identificación, ya existen mecanismos para hacerlo. No es un problema real en nuestro país. Esta moción huele a islamofobia", concluyó la edil de Elda Para Todas Cristina Rodríguez.