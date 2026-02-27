Villena aprueba un presupuesto de 35,8 millones para 2026 con inversiones en barrios, industria y cementerio

El Ayuntamiento de Villena ha aprobado los presupuestos municipales de 2026, que que se sitúan en los 35,8 millones de euros, la misma cifra que el año pasado. El alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), junto al concejal de Hacienda, Juan José Olivares (PSOE), subrayó que se trata del séptimo presupuesto anual consecutivo aprobado durante su mandato, un hecho que permite al consistorio planificar inversiones, atender obligaciones y ejecutar proyectos estratégicos para la ciudad.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la inversión de 850.000 euros en la creación de nuevos nichos en el cementerio municipal, así como la modernización del polígono Industrial El Rubial, que recibirá 586.000 euros para impulsar su competitividad y servicios.

Vuelve la reforma del Ayuntamiento

Además, se destinarán recursos a la mejora de caminos rurales y a otras actuaciones financiadas por el Programa EDIL de la Unión Europea, que elevan la inversión global a cinco millones de euros. De la misma forma, vuelve a entrar en el presupuesto la reforma del edificio del Ayuntamiento en la plaza de Santiago cuyas obras están paralizadas desde hace casi un año.

Las cuentas para este año permiten seguir el ritmo de inversión sin subir impuestos Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Como novedad, se destinará este año 150.000 euros para el "Bono consumo", una cantidad que espera aumentar con la colaboración de otras administraciones provinciales y autonómicas, y que se lanzará en las fechas acordadas con la asociación de Comerciantes.

Compra de suelo

Cerdán explicó que parte de los remanentes municipales se emplearán en la compra de suelo con doble finalidad: generar espacios de aparcamiento y reservar terrenos para futuras infraestructuras o edificios municipales. También se financiarán los proyectos de reurbanización de los barrios de La Morenica y La Constancia, priorizando la reorganización del espacio urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, especialmente una vez que los residentes de La Morenica completen las reformas en sus viviendas y balcones.

Interior del Palacio Consistorial de Villena, antes de empezar la reforma, presupuestada en 1,79 millones. / Áxel Álvarez

En esta línea, el primer edil señaló que se trata de unas cuentas que permiten "mantener el ritmo de inversión sin subir los impuestos".

El alcalde destacó que la ciudad sigue recibiendo inversiones de otras administraciones, con proyectos como la eliminación de pasos a nivel por parte de ADIF, nuevas actuaciones en calles como Miguel Hernández y La Virgen, el proyecto del Palacio de Justicia y la construcción de la Ronda Suroeste a cargo de la Generalitat Valenciana, consolidando la dinámica de mejora continua de Villena.