Elda alza la voz por la sanidad pública: "La salud está en juego"

Alrededor de 400 personas se han concentrado este sábado frente al Centro de Especialidades Padre Manjón de Elda en una nueva movilización convocada por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, que vuelve a salir a la calle para denunciar el deterioro del sistema sanitario en el Departamento de Salud de Elda. La protesta, que ha reunido a vecinos de distintos municipios del área sanitaria, ha servido para visibilizar, según la organización, «el grave deterioro que sufre nuestra sanidad pública» y reclamar soluciones urgentes ante el aumento de listas de espera, la falta de profesionales y la saturación de servicios.

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que la Plataforma recordó que el área, con cerca de 200.000 habitantes, debería contar con una asistencia sanitaria completa y de calidad, pero denunció que «la calidad de la asistencia sanitaria ha caído en picado» tras años de recortes, externalizaciones y derivaciones a centros privados. El colectivo advirtió de que la situación sigue sin mejorar de forma significativa en el Departamento de Salud, señalando especialmente carencias en servicios clave como radiología y anestesia, además de demoras que, según indicaron, pueden alcanzar «hasta 24 meses» en rehabilitación y más de un año en algunas especialidades.

Varias personas acudieron con carteles para protestar. / Ayuntamiento de Elda / Jesús Cruces

También alertaron de que en Atención Primaria esperar más de diez o quince días para ver al médico «se ha convertido en algo normal». Asimismo, la Plataforma expresó su preocupación por la sobrecarga de los profesionales sanitarios, que trabajan «con recursos escasos y jornadas laborales interminables», y reclamó un refuerzo urgente de plantillas, subrayando que sin personal suficiente «cualquier ampliación sólo será fachada».

Entre las principales reivindicaciones, exigieron la contratación inmediata de más personal sanitario, la reducción de las listas de espera, una Atención Primaria accesible en un máximo de 48 horas y el fin de las externalizaciones y derivaciones a la sanidad privada. «La salud de muchas personas está en juego», subrayaron, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a mantener las movilizaciones para defender una sanidad pública, universal y de calidad.