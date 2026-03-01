Controlado tras dos días el incendio en una nave abandonada de Biar
El fuego se originó en un almacén con restos de ropa, lo que dificulta las tareas de extinción
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante dio por controlado en la noche del sábado el incendio declarado en una nave abandonada de Biar que almacenaba ropa y restos textiles. El fuego se inició el jueves, pasadas las 16 horas, y ha obligado a mantener un amplio dispositivo durante dos días.
El inmueble, en desuso, acumulaba en su interior tejidos, prendas y plásticos, un material altamente inflamable que ha dificultado las labores de extinción total. Aunque el incendio se encuentra controlado, los efectivos siguen trabajando durante la jornada de este domingo en la nave situada en la calle Maisonnave .
La gran cantidad de material almacenado provocó que, en los primeros momentos, se generara una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.
La nave está ubicada a la entrada del municipio, junto a otros antiguos almacenes, y rodeada de vegetación seca y árboles como olivos y almendros, lo que incrementó la preocupación inicial por la posible propagación de las llamas.
El incendio se saldó sin heridos y no fue necesario desalojar viviendas. En las primeras horas fue necesaria la movilización de efectivos de los parques de bomberos de Villena, Elda, Ibi y San Vicente. También acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron en las tareas de seguridad y control de la zona.
