El castillo de Elda entra en una nueva fase: 240.000 euros para recuperar su zona más histórica

El castillo de Elda avanza en su recuperación con la restauración de sus estancias palaciegas gracias a una inversión de 240.717,4 euros financiada con fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto básico y de ejecución para intervenir en el espacio interior, una de las zonas más emblemáticas del monumento, declarada Bien de Interés Cultural.

La actuación se centra en la denominada Fase 1, que incluye la recuperación de la cisterna histórica y su entorno inmediato, dentro del conjunto de estancias palaciegas situadas en el cuadrante sureste del recinto amurallado. Se trata de una zona clave para entender la evolución del castillo desde fortaleza andalusí del siglo XII hasta palacio condal en época de los Coloma, entre los siglos XVI y XVIII.

Zona en la que se va a actuar. / INFORMACIÓN

Las obras se enmarcan en el nuevo Plan Director aprobado en 2020, que fija la hoja de ruta para la conservación, investigación y puesta en valor del castillo. El documento apuesta por intervenciones basadas en la conservación y el máximo respeto a las estructuras originales, permitiendo al mismo tiempo su futura musealización y visita pública. El proyecto ahora licitado contempla un seguimiento arqueológico de todos los trabajos, dirigido por el arqueólogo Juan José Mataix, y ejecutado por la empresa especializada Abydos Gestión.

Qué se va a hacer

La zona palaciega presenta actualmente un avanzado estado de deterioro. Desde su abandono en el siglo XVIII, las estructuras han sufrido derrumbes, expolios y el desgaste provocado por la lluvia, la humedad y la acción de la vegetación. Aunque en las últimas décadas se han realizado consolidaciones y excavaciones, muchas de las llamadas “capas de sacrificio” aplicadas para proteger los restos originales se han degradado con el tiempo.

Las obras previstas incluyen:

Limpieza y desbroce de vegetación que afecta a muros y pavimentos.

Retirada de escombros acumulados.

Tratamientos para frenar la aparición de nuevas plantas.

Protección y cubrición de pavimentos históricos, tanto cerámicos como de cantos rodados.

Consolidación de muros de tapial, mampostería, yeso y ladrillo.

Mejora de las coronaciones de los muros para evitar filtraciones de agua.

Una visita guiada al castillo de Elda. / Áxel Álvarez

Uno de los principales problemas detectados es la exposición constante a la lluvia y a la humedad, que provoca la disolución de morteros, la erosión de la piedra y la aparición de grietas y desprendimientos. También se actuará para frenar el deterioro causado por la cristalización de sales en los materiales históricos.

Un impulso turístico

La intervención forma parte del programa estatal para la mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es reforzar el papel del castillo como símbolo de la ciudad y como recurso cultural y turístico.

Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento da un paso más en la recuperación integral del monumento, tras actuaciones recientes en antemurales, accesos y barbacana. La restauración de las estancias palaciegas permitirá avanzar en la consolidación estructural del conjunto y acercar a vecinos y visitantes una parte hasta ahora poco accesible de la historia eldense.