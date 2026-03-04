Petrer culmina la adecuación del polígono del Guirney y apremia al Consell para desbloquear la futura ITV

Las obras de mejora y adecuación del polígono industrial del Guirney ya son una realidad. Con la actuación finalizada, el Ayuntamiento de Petrer ha dado un paso más en su objetivo de albergar una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el municipio y ha solicitado formalmente a la Generalitat que agilice la habilitación de esta infraestructura.

El concejal de Urbanismo y Desarrollo Económico, David Morcillo, ha subrayado que el Consistorio "ha cumplido con su parte" al poner a disposición de la administración autonómica una parcela municipal, acondicionar los accesos y dejar preparado el entorno donde se ubicaría la futura instalación. "En Petrer hemos hecho los deberes. Ahora necesitamos que la Generalitat dé el paso definitivo", ha afirmado el edil, quien ha anunciado la solicitud de una reunión inminente con responsables autonómicos para abordar la situación.

Las actuaciones ejecutadas en el Guirney han supuesto una inversión de 262.134 euros, financiados en un 90 % por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Los trabajos han permitido reforzar la accesibilidad y la seguridad en la zona prevista para la ITV, con la reordenación viaria para facilitar el acceso y maniobra de vehículos pesados, la renovación del alumbrado con tecnología led y la instalación de sistemas de videovigilancia.

Así ha quedado una de las calles del polígono del Guirney. / INFORMACIÓN

Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal iniciada en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento ofreció a la Generalitat una parcela de 4.200 metros cuadrados para la construcción de una ITV que preste servicio a la comarca del Medio Vinalopó. La propuesta responde a una reivindicación histórica del tejido empresarial y de la ciudadanía, en una zona que suma más de 45.500 turismos entre Petrer, Elda y Monóvar, además de miles de motocicletas, furgonetas y camiones.

Saturación

El pleno municipal ya aprobó por unanimidad una moción para instar a la Generalitat y a la empresa pública SITVAL a comprometer la inversión necesaria e incluir la actuación en los presupuestos autonómicos de 2026. Morcillo ha insistido en que se trata de una demanda "compartida por todos los grupos políticos y respaldada por el tejido económico de la comarca", y ha recordado que la saturación de las ITV en la provincia obliga a vecinos y empresas a desplazarse a otros municipios, e incluso fuera de la Comunidad Valenciana, para cumplir con una obligación legal.

El concejal también ha señalado que técnicos autonómicos valoraron positivamente la idoneidad de la parcela, destacando su fácil acceso desde la autovía y el avance de estudios técnicos previos. Por ello, desde el Ayuntamiento confían en que, una vez finalizadas las obras de adecuación del entorno, la Generalitat reactive cuanto antes un proyecto que consideran estratégico para el desarrollo económico y la movilidad en la comarca.