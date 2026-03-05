Monóvar pone en marcha un nuevo servicio de respiro familiar para personas en situación de dependencia
El programa ofrece sesiones terapéuticas y talleres grupales de lunes a jueves en el espacio municipal del Escorxador
El Ayuntamiento de Monóvar ha puesto en marcha un nuevo servicio de respiro familiar dirigido a personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y ofrecer apoyo a sus familias.
El programa incluye sesiones terapéuticas y talleres grupales impartidos por profesionales especializados, que trabajarán la estimulación cognitiva, la socialización y el bienestar emocional de las personas participantes.
La concejala de Bienestar Social, Irina Nohales, ha señalado que "con este servicio conseguimos un doble objetivo: por un lado, que las personas usuarias dispongan de un espacio seguro, activo y estimulante donde participar en sesiones terapéuticas y talleres grupales guiados por profesionales cualificados; y, por otro, que las familias puedan contar con un respiro necesario, sabiendo que sus familiares están bien atendidos".
Además, la edil ha destacado la adecuación del espacio municipal donde se desarrollará la actividad. "Queremos poner en valor la adecuación del espacio del Escorxador, que hemos preparado específicamente para ofrecer un entorno cómodo, accesible y adaptado a las necesidades del servicio. Seguimos apostando por dotar de vida y utilidad social a los espacios municipales", ha afirmado.
Horario
El servicio funcionará de lunes a jueves, en horario de 9 a 14 horas. Por último, Nohales ha subrayado que desde el Departamento de Bienestar Social se continuará impulsando iniciativas que refuercen la red de apoyo a las familias y fomenten un envejecimiento activo, digno y participativo. "Este servicio es una muestra clara de que poner a las personas en el centro de las políticas municipales no es solo un compromiso, sino una realidad", ha concluido.
