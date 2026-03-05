Novelda cancela toda su deuda financiera tras más de 15 años

El Ayuntamiento de Novelda ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con una liquidación presupuestaria ajustada y un remanente de tesorería positivo de 2.465.808 millones de euros. De esa cantidad, el equipo de gobierno (PSOE) destinará aproximadamente 500.000 euros a la amortización anticipada de deuda, un paso decisivo para que el próximo mes de junio el Ayuntamiento quede completamente libre de cargas financieras.

La concejala de Hacienda, Ana Sabater, ha presentado los datos del cierre del ejercicio, que ha calificado como “un reflejo de la gestión responsable del gobierno municipal”. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha cumplido con las reglas fiscales en materia de estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera y límite de gasto.

El resultado presupuestario positivo asciende a 2.149.000 millones euros, con una capacidad financiera de 3.236.000 millones euros y un remanente de tesorería de 2.465.808 millones euros. Estas cifras permitirán cancelar la deuda histórica que, en 2019, superaba los 15 millones de euros y que durante años ha condicionado la capacidad inversora municipal.

Liquidada

Una vez abonada en junio la cuota anual del préstamo de reagrupación, la deuda financiera del Ayuntamiento quedará totalmente liquidada, poniendo fin a más de quince años marcados por préstamos y limitaciones económicas.

Sabater ha subrayado que estos resultados demuestran que “se puede gestionar con ambición sin poner en riesgo las arcas municipales”, incluso en un contexto económico complejo como el que afrontaba el consistorio hace apenas unos años.

La concejal de Hacienda de Novelda, Ana Sabater / INFORMACIÓN

Del remanente obtenido, cerca de medio millón de euros se destinará a la amortización anticipada del préstamo, mientras que el resto podrá invertirse en proyectos que, según la responsable de Hacienda, permitirán acometer inversiones de calado y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Noticias relacionadas

La edil ha definido la situación como un “momento histórico” para Novelda, que deja atrás una etapa de endeudamiento que ha lastrado su desarrollo económico durante los últimos quince años. “Pasamos de ser un Ayuntamiento que gestionaba la escasez a ser un Ayuntamiento que lidera el crecimiento”, ha concluido.