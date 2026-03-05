El PP denuncia que el pabellón de madera de Elda sigue cerrado cuatro años y el gobierno responde que abrirá "en los próximos días"

El pabellón Juan Carlos Verdú de Elda, conocido popularmente como el pabellón de madera, continúa cerrado cuatro años después del accidente ocurrido en mayo de 2022, cuando se desplomó una grada durante una competición de Fit Kid, una disciplina que combina gimnasia, danza y acrobacia. A finales de enero INFORMACIÓN ya adelantó que, pese a que las principales obras de reforma ya habían sido ejecutadas y recepcionadas, una actuación pendiente (la instalación de la nueva pista deportiva) seguía impidiendo su reapertura.

Ahora, el PP ha denunciado públicamente que el bloqueo persiste. El concejal popular José Vicente Fernández ha criticado que, transcurridos cuatro años desde el suceso, la instalación continúe sin estar disponible para clubes y deportistas de la ciudad.

Fernández ha recordado que desde el accidente el equipo de gobierno (PSOE y Elda Para Todas), ha realizado diversos anuncios sobre la remodelación del pabellón sin que hasta la fecha se haya producido su apertura. “Han pasado ya cuatro años desde aquel fatídico accidente y el pabellón sigue cerrado. Se han anunciado muchos proyectos, pero la realidad es que los deportistas de Elda siguen sin poder utilizar una instalación fundamental para nuestra ciudad”, ha señalado.

Una máquina trabajando en la demolición de las gradas. / INFORMACIÓN

El edil popular también ha cuestionado el proyecto que el gobierno local aseguró que se financiaría con fondos europeos y que finalmente fue descartado tras la valoración del Consejo Superior de Deportes. “Nos dijeron que la solución vendría de la mano de fondos europeos, pero la realidad es que el proyecto obtuvo cero puntos y fue completamente descartado. Mientras tanto, el pabellón continúa cerrado y sin una solución clara”, ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que en este tiempo han pasado tres concejales distintos al frente del área sin que se haya resuelto la situación. “No estamos ante un problema de personas, sino ante un problema de gestión. El modelo de gestión del gobierno local es claramente ineficiente, y este pabellón es un claro ejemplo de ello”, ha manifestado.

El PP ha ofrecido una rueda de prensa sobre el tema. / INFORMACIÓN

Fernández ha incidido también en las consecuencias que el cierre prolongado está teniendo para el tejido deportivo local, con clubes y deportistas que han tenido que reorganizar entrenamientos y competiciones en otras instalaciones ya saturadas. Además, ha criticado las explicaciones ofrecidas por el gobierno en relación con los retrasos. “Cada vez que preguntamos por el pabellón aparece una nueva excusa”, ha señalado, en referencia a que la instalación estaba terminada pero pendiente de colocar el suelo de madera. Por todo ello, el PP ha pedido explicaciones públicas al concejal de Deportes, Enrique Quílez (PSOE), y que se concrete una fecha de apertura.

Respuesta del equipo de gobierno

Tras las declaraciones del PP, el equipo de gobierno ha aclarado que la instalación de la nueva pista ya está en marcha. Según han explicado, el contrato para el suministro e instalación se formalizó el pasado 17 de febrero y actualmente se está procediendo a su colocación, con previsión de que los trabajos concluyan "en los próximos días".

Desde el ejecutivo local recuerdan que las obras de reparación finalizaron hace varias semanas, pero que la reapertura no se producirá hasta que la pista esté completamente instalada y en condiciones de uso. El gobierno municipal asegura comprender la preocupación de clubes y deportistas. En este sentido, insisten en que el pabellón Juan Carlos Verdú estará disponible en cuanto concluyan los trabajos que se están ejecutando actualmente, lo que, según indican, ocurrirá "en los próximos días".