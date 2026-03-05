Una vecina de Petrer logra salir de Dubái: "No puedo describir el miedo que he pasado"

La vecina de Petrer Carolina Amat ha conseguido salir de Oriente Medio después de varios días atrapada por la escalada del conflicto bélico que afecta a Irán y a los países de alrededor. Tras un complejo periplo para encontrar un vuelo disponible, la también empresaria ha llegado este jueves de madrugada a El Cairo (Egipto) y espera regresar a Alicante este viernes.

Amat, que se encontraba en Emiratos Árabes Unidos por motivos de trabajo, ha explicado a INFORMACIÓN que vivió momentos de gran tensión durante el fin de semana debido al impacto cercano de restos de misiles interceptados. "No puedo describir el miedo que he pasado estos días", relata.

La petrerense viajó a la zona para supervisar proyectos relacionados con su empresa, Sama Stones, dedicada a la exportación de piedra natural para grandes obras internacionales como hoteles, complejos residenciales o resorts. Con más de una década de experiencia en el sector, afirma que Oriente Medio es uno de sus principales mercados, por lo que visita con frecuencia distintos países de la región.

Viaje de trabajo que coincidió con el estallido del conflicto

Amat había llegado a Emiratos para una breve estancia laboral. Su plan era trabajar apenas unos días y regresar a España el domingo por la noche. Sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando estalló el conflicto en la zona.

Las vistas desde el apartamento en Palm Jumeirah. / CAROLINA AMAT

La noche del sábado fue, según cuenta, el momento más crítico. Se alojaba en un complejo turístico frente al puerto deportivo de Dubai cuando un misil iraní fue interceptado cerca del lugar donde se encontraba. Aunque el proyectil fue neutralizado, los restos cayeron en la zona urbana. "Uno de los artefactos cayó muy cerca del lugar donde estaba alojada y casi rompe los cristales del balcón", explica. A partir de ese momento decidió no salir del complejo.

Vuelos cancelados

En los días posteriores intentó adelantar su regreso, pero se encontró con múltiples obstáculos. Según relata, sus vuelos con la aerolínea Emirates fueron cancelados en dos ocasiones y resultó imposible contactar con la compañía durante horas. No obstante, Forbes recoge que la aerolínea Emirates ha confirmado que operará más de 100 vuelos entre este jueves y viernes desde Dubái para transportar a pasajeros que necesiten llegar a sus destinos finales.

También trató de ponerse en contacto con la embajada española, aunque asegura que no obtuvo ayuda directa. "Nos dijeron que no llamáramos porque estaban colapsados y que solo podían recomendar que nos mantuviéramos en interiores y con las ventanas cerradas", afirma.

Espera desde Omán para coger el vuelo a El Cairo. / CAROLINA AMAT

Ante la falta de información oficial, Amat explica que muchos españoles en la zona comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp gestionado por residentes en el país para compartir noticias y opciones de salida. Igualmente el Ministerio de Exteriores ya ha comenzado a evacuar a españoles que se encuentran en la zona. De hecho, este miércoles un avión Airbus 330 del Ejército del Aire recogió a 171 españoles en Mascate (Omán) para regresar a Madrid.

Vuelta a casa

Finalmente, la empresaria decidió buscar alternativas por su cuenta. Tras contactar con varias agencias de viaje, logró encontrar una plaza en un vuelo poco habitual que salía desde Omán hacia El Cairo. Primero tuvo que desplazarse por carretera hasta ese país vecino, un trayecto de varias horas por el desierto. "Compré el billete sin saber cómo iba a llegar a Omán", cuenta.

Con ayuda de contactos locales consiguió un taxi con un conductor omaní que sí podía cruzar la frontera, algo que muchos conductores extranjeros no pueden hacer por problemas de visado, según explica Carolina. Tras llegar a Omán a primera hora de la mañana, pudo descansar unas horas antes de embarcar rumbo a Egipto.

Amat ha aterrizado finalmente este jueves de madrugada en El Cairo. Desde allí tiene previsto volar este viernes a Barcelona y posteriormente hasta Alicante. Según explica, todos los gastos del regreso los ha tenido que asumir ella misma.