Vuelve a Villena una de las mejores Fiestas Medievales de España: Del 6 al 8 de marzo

Una escapada al medievo más inmersivo, experiencial y auténtico sólo es posible en las Fiestas del Medievo que se celebran en Villena, en esta edición, entre el 6 y el 8 de marzo. Un largo fin de semana donde la ciudad se transforma, viaja en el tiempo y retorna a la Edad Media. Uno de los grandes eventos festivos y culturales de la Comunidad Valenciana que atrae a miles de visitantes en los tres días de duración.

Villena ofrece un escenario único, a los pies del Castillo de la Atalaya y entre los callejones de su barrio medieval, con plazas y rincones donde saborear las diversas propuestas que organizan la Asociación de Vecinos de El Rabal y la Concejalía de Casco Histórico. La música, la cultura, la artesanía y las actividades abiertas al público acogen a todos los que sueñan con vivir una jornada en el pasado medieval.

Un largo fin de semana donde la ciudad se transforma, viaja en el tiempo y retorna a la Edad Media. / José García Navarro

Llegada de los Reyes Católicos

El Medievo arranca con la teatralización de la llegada de los Reyes Católicos a Villena (1480), hecho histórico que da origen a la fiesta, y continúa con el tradicional pregón que este año ofrecerá Freike Veldman, impulsor del santuario de animales salvajes de Primadomus. Tras sus palabras, la música cobra un papel protagonista. En distintos rincones del casco histórico se podrá disfrutar de música árabe y celta, espectáculos de pólvora y fuego, y un concierto de música balcánica para cerrar la primera velada.

Ya están abiertos los puestos de artesanía y restauración que llenan la ciudad medieval de Villena. Desde este inicio, se alternan actuaciones musicales, danza, talleres de técnicas milenarias y numerosas actividades infantiles repartidas por el centro. Una ciudad volcada con la fiesta, donde muchos vecinos y visitantes se visten con ropajes de hace seis siglos, reforzando la sensación de viajar en el tiempo.

fiestas del medievo 5 / Juan Pedro Verdú Rico

Conferencias y actividades

Durante estos días se puede disfrutar de conferencias y ponencias, como las del director de la Casa Sefarad de Córdoba, Sebastián de la Obra, además de charlas sobre armamento medieval, poesía y otras expresiones artísticas. También hay espacio para las visitas guiadas al patrimonio histórico, organizadas por la Concejalía de Turismo,así como para descubrir la gastronomía local y los vinos de la comarca.

El sábado, tras alguna boda celebrada con escenario y vestimenta medieval, llega uno de los actos más emocionantes: la Procesión de las Antorchas. Esta actividad tradicional comienza antes de la medianoche y recorre el trayecto desde la Plaza de Biar hasta el Castillo, iluminando las calles con el fuego simbólico que, según la tradición, ahuyenta a brujas y magos.

La última jornada mantiene el ritmo de actividades. Solo hace falta un programa y ganas de explorar para disfrutar del día, de Villena y de las Fiestas del Medievo. Destacan la Marcha de las Verduleras Verdes, que parte a las diez de la mañana desde la Plaza de Santiago, y la Marcha de las Verduleras Blancas, con salida desde la Plaza de Biar. Al llegar a la explanada del Castillo se celebra la Batalla de las Lechugas, una divertida guerra simbólica a base de hojas verdes, abierta a todo el mundo.

Tras un descanso, la jornada del domingo permite seguir disfrutando de combates medievales, teatro de época y actividades familiares, además de pasear por los callejones empedrados descubriendo artesanía y productos únicos en cada puesto.

Más información

Las Fiestas del Medievo son abiertas a la participación de todo aquel que quiera unirse. Solo hay que dejarse llevar y permitir que el tiempo retroceda para vivir una experiencia única.

Mapa de la ubicación de las Fiestas del Medievo en Villena, Alicante.

Toda la información para preparar la visita está disponible en https://www.fiestasdelmedievo.com