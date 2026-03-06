Elda da el paso definitivo para convertir El Monastil en un referente cultural y turístico

Elda dará el paso definitivo para la gestión integral del yacimiento arqueológico de El Monastil con la aprobación del Plan Director, que será elevado al próximo pleno. El documento ha recibido ya el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat.

Este plan técnico y administrativo se convertirá en la herramienta clave para orientar el futuro de este Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de proteger, investigar y difundir uno de los enclaves históricos más importantes de la ciudad. El proyecto se articula en siete ejes principales. Entre ellos destaca la consolidación de El Monastil como referente cultural a nivel provincial, reforzando su proyección turística, social e institucional. También se contempla una conservación sistemática del yacimiento mediante labores de mantenimiento y restauración planificadas según criterios de urgencia, importancia y necesidades técnicas.

Medidas

Otro de los objetivos es impulsar la investigación arqueológica con rigor científico a través de actuaciones periódicas que prioricen la preservación del enclave y la difusión de su valor histórico. El plan también pretende mejorar la comprensión del yacimiento por parte del público mediante la creación de un centro de acogida e interpretación. Este espacio, de unos 200 metros cuadrados, permitirá a los visitantes conocer cómo vivían las antiguas civilizaciones que habitaron El Monastil mediante maquetas, recreaciones virtuales y sistemas de videomapping con luces y proyecciones.

La iniciativa también busca mejorar la experiencia del visitante, reforzando la seguridad del entorno y ampliando la accesibilidad física y digital al complejo. En este sentido, el plan contempla la construcción de una plataforma peatonal y ciclista que conectará de forma segura el casco urbano de Elda con el yacimiento.

El edil de Patrimonio presenta el plan director del yacimiento El Monastil de Elda. / INFORMACIÓN

En el ámbito científico, se potenciará el uso de nuevas tecnologías, como la digitalización 3D y el sistema BIM (Building Information Modeling), con el fin de mejorar la investigación y facilitar la toma de decisiones sobre el terreno.

Asimismo, se priorizarán las actuaciones de restauración en las zonas ya excavadas para frenar su deterioro, especialmente en el poblado y en el complejo de los hornos romanos. Las intervenciones previstas se desarrollarán en tres fases. La primera estará dedicada al estudio previo del yacimiento para ampliar el conocimiento sobre el enclave. La segunda consistirá en el diagnóstico de los datos obtenidos, que permitirá establecer las bases de actuación. Finalmente, una tercera fase definirá y planificará las obras y medidas concretas.

Para desarrollar estas actuaciones, el Plan Director se organiza en cuatro programas específicos: el arquitectónico, centrado en la inserción urbana y la accesibilidad; el de protección y restauración; el de documentación e investigación arqueológica; y el de difusión y valorización del yacimiento.

Atracción del turismo

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez Rico, ha destacado que se trata de “un proyecto integral para el patrimonio de Elda” y que su aprobación permitirá iniciar las actuaciones previstas. “Estamos ante el broche de oro de una labor iniciada hace años para reconocer nuestro patrimonio cultural. El Monastil debe ser uno de los motores de la cultura local y un foco de atracción para toda la provincia, ya que se trata de un enclave único con casi tres mil años de historia por cuyos senderos han pasado íberos, romanos, bizantinos y visigodos”, ha señalado.

Noticias relacionadas

Pérez Rico ha añadido que con este paso “Elda cierra un ciclo administrativo para abrir una etapa de inversión y desarrollo que fortalecerá nuestra identidad como pueblo y generará nuevas oportunidades económicas a través de la cultura”. Según el edil, el proyecto demuestra “el firme compromiso del gobierno de coalición con la protección y divulgación del patrimonio histórico”.