Más de 500 firmas para reclamar seguridad en el barrio de Las 300 de Elda

Vecinos del barrio de Las 300, en Elda, han recogido más de 500 firmas en poco más de una semana para trasladar al Ayuntamiento su malestar por la situación de inseguridad que, aseguran, se vive en la zona.

Los residentes han entregado el documento al Consistorio con el objetivo de reclamar medidas que ayuden a mejorar la convivencia y recuperar la tranquilidad que, según explican, caracterizaba al barrio hace años. Entre las principales peticiones destacan la instalación de cámaras de vigilancia, un refuerzo de las patrullas policiales y una mayor iluminación en determinados puntos.

Varios vecinos, que prefieren mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, explican a INFORMACIÓN que la situación está siendo insostenible debido a los numerosos actos vandálicos que aseguran registran casi a diario. Señalan que se han registrado ruedas rajadas, limpiaparabrisas rotos o retrovisores arrancados de vehículos, además de otros comportamientos incívicos.

Restos de basura en el parque Las 300 de Elda. / INFORMACIÓN

También denuncian que el parque del barrio amanece con frecuencia lleno de basura y que en la zona se celebran "botellones" de forma habitual, lo que contribuye a un clima de deterioro y sensación de inseguridad. Algunos vecinos aseguran que muchas personas mayores tienen miedo incluso de salir a la calle cuando se esconde el sol.

Volver a los orígenes

Entre los testimonios recogidos, algunos residentes recuerdan que compraron su vivienda en el barrio hace décadas, cuando afirman era una zona tranquila y humilde, y lamentan que la situación haya cambiado especialmente en los últimos años.

Comercio a los que se puede acudir para firmar. / INFORMACIÓN

Los vecinos insisten en que el barrio está formado por personas de todas las edades (mayores, jóvenes y familias) que simplemente quieren poder vivir con normalidad y recuperar el ambiente de convivencia que, a su juicio, se ha ido perdiendo con el tiempo. Asimismo, aseguran que los trabajadores del servicio de limpieza pasan a diario por zonas como el parque para retirar la suciedad. Sin embargo, denuncian que tras la noche este espacio público vuelve a amanecer lleno de bolsas, botes y otros restos, ya que, según señalan, hay grupos de personas que han convertido el parque en su lugar de reunión, permaneciendo allí hasta altas horas de la madrugada y generando molestias.

Medidas adoptadas

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Elda han señalado que, ante las recientes quejas vecinales, se ha procedido a reforzar de manera inmediata la vigilancia policial en la zona. El Consistorio ha puesto en marcha una actuación coordinada entre la Policía Local y la Policía Nacional, que afirman es el cuerpo con competencias en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de incrementar la presencia policial, prevenir posibles incidentes y trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Desde el gobierno local (PSOE - Elda Para Todas) subrayan que este refuerzo se enmarca en la colaboración habitual entre ambos cuerpos de seguridad y aseguran que la seguridad es una prioridad. Además, indican que se continuará evaluando la situación para adoptar las medidas que sean necesarias.