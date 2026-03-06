La Fundación «la Caixa» impulsa la atención a personas con párkinson

El respaldo de la Fundación «la Caixa» se ha convertido en un impulso decisivo para reforzar la labor que desarrolla la Asociación de Párkinson Alicantina de Novelda, una entidad que desde hace más de quince años trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias. Gracias a esta colaboración, el colectivo puede mantener y fortalecer su programa de atención integral, una iniciativa centrada en ofrecer terapias especializadas y acompañamiento continuado a quienes conviven con el párkinson.

El párkinson es una enfermedad crónica, neurodegenerativa e invalidante. Se trata de la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del alzhéimer. Su origen está relacionado con la pérdida progresiva de neuronas encargadas de producir dopamina, una sustancia que permite transmitir información en el cerebro y que resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo.

Cuando los niveles de dopamina disminuyen, el control del movimiento se ve alterado y aparecen algunos de los síntomas más conocidos de la enfermedad, como el temblor en reposo, la rigidez muscular o la lentitud en los movimientos. A estos se suman otras dificultades que pueden afectar al habla, la memoria o el estado emocional, lo que convierte al párkinson en una enfermedad compleja que requiere una atención multidisciplinar.

En este contexto, la Asociación de Párkinson Alicantina de Novelda se ha consolidado como un recurso esencial para las personas afectadas en la comarca. La entidad nació en abril de 2009 impulsada por un grupo de personas que compartían un mismo objetivo: mejorar el bienestar de quienes padecen esta enfermedad. «Nuestro sueño siempre ha sido luchar por el bienestar de las personas que padecen párkinson y ofrecerles un espacio donde encontrar apoyo y comprensión», explican desde la asociación.

Acompañamiento integral

Desde entonces, el colectivo ha desarrollado un modelo de atención basado en el acompañamiento integral. El programa que actualmente llevan a cabo incluye terapias especializadas destinadas a mejorar la autonomía y el bienestar de los pacientes. Para ello cuentan con un equipo interdisciplinar de profesionales que trabaja distintas áreas afectadas por la enfermedad.

Entre las actividades que se desarrollan se encuentran sesiones de fisioterapia orientadas a mantener la movilidad, tratamientos de logopedia para mejorar el habla y la deglución, programas de estimulación cognitiva y atención en neuropsicología. A estas terapias se suman talleres de terapia ocupacional y actividades socioculturales pensadas para fomentar la participación y el bienestar emocional.

El apoyo también se extiende a las familias, que reciben orientación y acompañamiento para afrontar los retos que plantea la evolución de la enfermedad. Actualmente, el programa atiende de forma directa a alrededor de 50 personas con párkinson, además de a su entorno familiar.

Respaldo fundamental

En este trabajo, la colaboración de la Fundación «la Caixa» ha supuesto un respaldo fundamental. La ayuda de la entidad permite garantizar la continuidad del programa y reforzar los servicios que se ofrecen. «Contar con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’ es clave para mantener una atención continuada y de calidad», señalan desde la asociación.

Además de la intervención directa con los pacientes, la entidad también realiza acciones de sensibilización y divulgación para dar visibilidad al párkinson y fomentar una mayor comprensión social de la enfermedad.

Con el apoyo de iniciativas como la impulsada por la Fundación «la Caixa», la Asociación de Parkinson Alicantina de Novelda continúa avanzando hacia su objetivo: construir una sociedad en la que las personas con párkinson puedan vivir con mayor autonomía, apoyo y calidad de vida.