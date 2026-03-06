Villena abre sus Fiestas del Medievo entre nubes

La amenaza de lluvia no ha impedido que Villena haya dado este viernes el pistoletazo de salida a las Fiestas del Medievo. Eso sí, el mal tiempo ha obligado a cancelar algunas actividades y a retrasar el inicio del pregón. El encargado de pronunciarlo ha sido el neerlandés afincado en Villena Feike Veldman, conocido como «el Guiri» y miembro de la asociación de vecinos de El Rabal, barrio considerado la cuna de esta ya reconocida y cada año más participativa feria medieval.

«No he nacido aquí, pero me siento como un rabalero más», aseguraba al inicio de su intervención. Veldman llegó a Villena en 2007 como coordinador de obras de las instalaciones de AAP Primadomus, un centro dedicado al rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos situado en la sierra Salinas, en el término municipal de la ciudad.

Brindis del pregonero junto a la corporación municipal. / VILLENA CUÉNTAME

Durante su pregón destacó el ambiente que se vive en el barrio durante estas jornadas. «En cada rincón de El Rabal se respira el amor medieval», afirmó. Incluso confesó, que él mismo tenía previsto casarse con su prometida este domingo en la plaza de Biar, en el propio barrio.

El pregón, pronunciado desde el balcón de la sede de la comparsa de Maseros, dio inicio a un fin de semana repleto de actividades. Si el tiempo lo permite, el programa incluye visitas guiadas al castillo de La Atalaya, la procesión de las antorchas prevista para la noche del sábado o la tradicional batalla de lechugas en la explanada de la fortaleza, que se celebrará el domingo, entre otras actividades.

Todo ello se completa con numerosos puestos de artesanía y restauración repartidos por el casco antiguo de Villena, que permanecerán abiertos hasta el final de las fiestas.