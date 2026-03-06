Villena planta más de 1.000 arbustos y 25 cipreses en el entorno del castillo de la Atalaya

Villena ha realizado la replantación de más de 1.000 arbustos de perovskia y 25 nuevos cipreses en el entorno del castillo de la Atalaya en su programa de renaturalización del área que rodea el monumento histórico. Estas labores, realizadas por la empresa adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, también han llevado aparejada la instalación y mejora del sistema de riego por goteo en los diferentes taludes.

El concejal de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha señalado que "hay un constante cuidado en este espacio tan emblemático de la ciudad, pero donde la orografía, el terreno y la climatología complican mucho el mantenimiento de la vegetación". En esta ocasión, se ha optado por una planta arbustiva como la perovskia, de gran resistencia y adaptabilidad a este tipo de zonas, que ofrece un resultado estético por su floración violeta.

Nuevos arbustos y cipreses plantados en el entorno del castillo. / INFORMACIÓN

En cuanto al nuevo arbolado, Iniesta ha explicado que el ciprés es una especie endémica del Mediterráneo que se comporta a la perfección ante el clima de altos contrastes que se registra en Villena en las diferentes estaciones del año.

Noticias relacionadas

Esta actuación, también trata de paliar el impacto del incendio registrado en esta zona el pasado mes de junio, que se calcinó matorrales y cipreses. Tras la recuperación del suelo, se ha procedido a su renaturalización con estas tareas de plantación.