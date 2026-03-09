Elda insta a la Generalitat a crear una sala específica de salud mental para mayores en la residencia El Catí

El Ayuntamiento de Elda ha solicitado a la Generalitat que habilite una sala específica para el tratamiento de la salud mental de las personas mayores en la residencia geriátrica El Catí, un recurso asistencial público de referencia en la comarca.

La petición responde a la necesidad de reforzar la atención integral a las personas mayores, teniendo en cuenta que los problemas de salud mental constituyen una de las principales dolencias en esta etapa de la vida, según han explicado este lunes desde el Consistorio.

Pese a que las obras de rehabilitación integral del centro público llevadas a cabo por el Consell del Botànic finalizaron hace ya dos años, la residencia continúa sin entrar en pleno funcionamiento, han lamentado desde el ejecutivo municipal. Esta situación mantiene a numerosas familias en una situación de incertidumbre, a la espera de que el edificio renovado pueda acoger a todos los usuarios previstos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Elda insiste en la necesidad de que la Generalitat Valenciana "adopte las medidas necesarias para la apertura total del centro y la recuperación de todas sus plazas públicas".

Esta reivindicación fue respaldada de manera unánime en el pleno municipal del pasado mes de diciembre, en el que se aprobó una moción presentada por el equipo de gobierno (PSOE y Elda Para Todas) a propuesta de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda.

La moción exigía a la Generalitat la recuperación total de las plazas públicas tanto de la residencia como del centro de día de Elda, conocido también como geriátrico El Catí. Según los datos facilitados por la propia Generalitat y recogidos en el texto aprobado, el centro, cuya reforma integral concluyó en 2024, está preparado para albergar a 85 residentes y 40 usuarios del centro de día, lo que suman 125 plazas.

Sin embargo, desde junio de 2022 solo funcionan 36 plazas de la residencia, una reducción drástica que no se ha revertido pese a la finalización de las obras. Esta infrautilización supone una merma grave de la oferta pública para personas mayores dependientes y limita el acceso a un recurso esencial para muchas familias.

"De momento, la única respuesta obtenida de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tras la aprobación de dicha moción es un escrito en el que, además de indicar el número de plazas del centro, se asegura que dicho centro está registrado como 'Residencia y Centro de Día P.M.D. de Elda' y que si el Ayuntamiento de Elda desea que se denomine 'Residencia y Centro de Día El Catí' debe solicitarlo al Registro General de la Generalitat", han apuntado las mismas fuentes.

Compromiso

"El cuidado y la atención a las personas mayores es una de las prioridades del gobierno local de Elda, que en los últimos años ha impulsado diversas políticas orientadas a garantizar su bienestar y calidad de vida. Fruto de este compromiso, en 2023 la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores confirmó el ingreso de Elda en dicha red, reconociendo su apuesta por el envejecimiento activo y saludable", han recordado.

El pleno aprobó por unanimidad el pasado año reclamar a la Generalitat la activación de todas las plazas con las que cuenta el complejo

"Hay que recordar que el Ayuntamiento de Elda, a través del IMSSE, impulsa el apoyo a la población mayor de nuestra ciudad. Este apoyo se materializa tanto con un amplio programa de actividades específicas para mayores como a través de iniciativas como la adhesión a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores o la celeridad con la que se realizan las valoraciones de Dependencia, que ha permitido que Elda esté catalogado como ‘municipio excelente’ en la atención a personas dependientes. También contamos con una Oficina de Atención a las Personas Mayores que, a lo largo de 2025, tramitó más de un centenar de consultas", han señalado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Elda considera imprescindible que la Generalitat Valenciana "dé una respuesta urgente a estas demandas, activando plenamente la Residencia Geriátrica El Catí y reforzando recursos específicos, como la atención a la salud mental, para garantizar una atención digna y de calidad a las personas mayores de nuestra ciudad".