Las inversiones que va a acometer Villena con su superávit de 3,27 millones

La concejalía de Hacienda de Villena ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con un superávit de 3,27 millones de euros, según refleja la liquidación del presupuesto municipal del pasado año. El concejal del área, Juan José Olivares, ha avanzado este lunes que estos fondos serán destinados a la mejora de las áreas infantiles de los parques y jardines de la ciudad y a acometer las obras de los barrios de La Constancia y La Morenica.

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento de Villena se encuentra en la senda de la estabilidad presupuestaria una vez superado con antelación el Plan Económico Financiero para los ejercicios 2025 y 2026, superando el desajuste de 1,9 millones de 2024.

El Plan Económico Financiero preveía un plazo para superar el déficit hasta principio de 2027, aunque solo ha sido necesario 9 meses para estabilizar la situación, lo que –a su juicio- demuestra que fue fruto de situaciones muy excepcionales y costes sobrevenidos.

En la actualidad, “Villena se encuentra en pleno cumplimiento de la regla de gasto, estamos en estabilidad presupuestaria y podemos seguir impulsando inversiones muy importantes como la ejecución del Plan Moderniza, iniciado en la anterior legislatura y que aborda cuestiones arrastradas en el tiempo en diferentes barrios y servicios de la ciudad”, ha indicado.

La previsión de Olivares es reinvertir del superávit del ejercicio pasado en la mejora de los parques y jardines de la ciudad, especialmente en sus espacios de juegos infantiles; y disponer de fondos para el inicio de las obras del barrio de La Morenica a lo largo de este año, y de reformular el proyecto inicial de reurbanización de La Constancia.

Con estos objetivos, el edil de Hacienda ha explicado que se aprovechará el superávit de 2025, que asciende a 3,27 millones, y en las siguientes anualidades se utilizarán parte de los fondos de remanentes, aunque su disposición está muy limitada por ley.

Parques y jardines

El primer destino será los parques y jardines, que tras su renovación y mejora tiene pendiente actualizar espacios como los destinados a la zona de juegos infantiles. Al mismo tiempo, estos fondos servirán para las obras de La Morenica y de La Constancia, donde la intención es hacer actuaciones integrales que aborden todos los aspectos, no solo los estéticos, sino que también renueven la red subterránea de abastecimiento, saneamiento y pluviales, además de la línea eléctrica, y toda la urbanización en superficie.

Vista panorámica de Villena, capital del Alto Vinalopó. / INFORMACIÓN

Con estos objetivos, la intención de la concejalía de Hacienda es disponer de fondos para el inicio de las obras de reurbanización del barrio de La Morenica, que está pendiente de terminar las obras privadas en las viviendas que aseguren la estabilidad de algunos inmuebles que sufrieron desprendimientos en balcones y fachadas en 2024.

“Una actuación integral como la que planteamos podría poner en peligro la estructura de los inmuebles, por eso hemos tenido que retrasar su puesta en marcha para dar tiempo a los propietarios. Necesitamos estar seguros porque pretendemos hacer una mejora en profundidad, que cubra todos los aspectos, como hemos hecho en otras zonas de la ciudad, y solucionar así los problemas que sufren los vecinos y vecinas de manera definitiva”, ha añadido.

La planificación, una vez que los propietarios han acometido sus obras en sus viviendas, es iniciar la reurbanización a lo largo de este año, previsiblemente en el último trimestre del año.

La Constancia

Esta primera disposición de fondos también servirá para reactualizar el proyecto de obra del barrio de La Constancia, un proyecto que está supeditado al final de las obras de La Morenica. El proyecto realizado, cuya vigencia se mantiene, debe ser actualizado para ajustar los precios de 2023 a los actuales.

De este modo, ya se podría avanzar en la tramitación burocrática y administrativa para poder arrancar las obras una vez cumplidas las exigencias técnicas en el barrio de La Morenica sin solapar dos obras de gran envergadura en entornos colindantes.