El antiguo Conservatorio de Música acogerá el centro de día para enfermos de alzheimer

El edificio del antiguo Conservatorio de Música de Elda, cuyas obras de remodelación comenzaron hace aproximadamente un mes, acogerá el centro de día de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFA). Una instalación que hace cuatro meses se anunció que se destinaría a uso deportivo, pero que finalmente, ante la necesidad de espacio de AFA, se ha priorizado para uso sociosanitario.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, junto al concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y la presidenta de AFA, Isabel Orovio.

El regidor eldense ha recordado que "con este reforma, que se prevé que está terminada en nueve meses, vamos a contar con un edificio accesible, amplio, renovado y que contará con condiciones óptimas para ubicar en él el centro de día para personas con alzhéimer. Con esta decisión la ciudad paga una deuda histórica que mantiene desde hace décadas con esta asociación".

Rubén Alfaro ha explicado que "hemos tomado esta importante decisión para dar respuesta a una necesidad social urgente y prioritaria para nuestra ciudad. Es esta una decisión que se basa en una urgencia social porque, en estos momentos, AFA atiende a más de un centenar de pacientes y cuenta con una lista de espera de más de 80 personas, una cifra que refleja la magnitud de la necesidad asistencial existente en la ciudad y en su entorno. Se trata de personas que precisan atención especializada, apoyo profesional y recursos adecuados para su cuidado".

Cesión

Rubén Alfaro ha recordado que "en septiembre de 2024 presentamos el nuevo local situado en la calle Paraguay que el Ayuntamiento cedía a la Asociación, un espacio que se sumaba al que ya contaba en la calle Ramón Nocedal, cedido igualmente por el Consistorio. Aquella medida fue una solución temporal y esta que anunciamos ahora será definitiva y permitirá que tanto los profesionales como los enfermos se ubiquen en un único inmueble totalmente acondicionado".

El antiguo colegio y posterior Conservatorio de Música de Elda, en imagen de archivo / Àxel Àlvarez

El alcalde ha destacado que "ante esta urgencia, esta opción es la más rápida y viable porque las obras de rehabilitación no solo están adjudicadas sino que ya están en marcha y el plazo de ejecución es de 9 meses desde su inicio, por lo que los trabajos estarán concluidos antes de final de año".

El edificio, con una superficie de 1.479 metros cuadrados, reúne todos los requisitos para que la asociación pueda concentrar todos sus servicios en un único espacio y dar cabida a la veintena de profesionales que trabajan. El inmueble permite acondicionar diferentes espacios para atender a los usuarios y usuarias según la etapa de la enfermedad.

Plena accesibilidad

Estas características hacen que el inmueble sea especialmente adecuado para un centro de día, ya que contará con accesibilidad plena, espacios amplios y distribución adaptable a salas terapéuticas y de talleres, despachos, zonas de atención y espacios comunes.

Rubén Alfaro ha destacado que "el alzhéimer es una enfermedad que requiere atención especializada, acompañamiento continuo y recursos adecuados. La instalación de AFA en el antiguo Conservatorio permitirá reducir la lista de espera, mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias y garantizar una atención digna, profesional y cercana. En resumen, es una decisión basada en la responsabilidad institucional y en la sensibilidad social".

Por su parte, la presidenta de AFA no ha podido ocultar su emoción y ha destacado que "el Ayuntamiento siempre ha sido la administración que en los últimos años nos ha ayudado. Sabíamos que la cesión del local de la calle Paraguay era un parche para reducir la lista de espera y la posibilidad que ha surgido ahora permitirá acabar con el desbarajuste que supone para los trabajadores y para los enfermos no estar en una misma sede".

Isabel Orovio ha agradecido "la decisión del equipo de gobierno que aporta una solución y viene a dar respuesta a la lucha de todas las juntas directivas y todos los presidentes que ha tenido la Asociación. Ahora vemos un camino abierto por el que vamos a salir adelante. En este nuevo espacio podremos dar servicio a las 105 personas atendidas y a las 80 que están en lista de espera, además de los más de 20 trabajadores y trabajadoras. Es un espacio más amplio que los dos locales actuales juntos y, además, distribuidos en tres plantas".

Por otra parte, al no destinarse ya el antiguo conservatorio a uso deportivo, el Ayuntamiento se planea como alternativa futura para uso deportivo el actual Parque Comarcal de Bomberos, cuando esté el nuevo parque y quede liberado su actual emplazamiento.