Cubos y escobas para achicar agua en el mercado de Novelda tras las últimas lluvias

Las lluvias registradas esta semana han vuelto a poner de manifiesto los problemas de goteras en el nuevo mercado municipal de Novelda. Un mes después de que la Asociación de Comerciantes denunciara públicamente la situación y de que el Ayuntamiento se comprometiera a buscar una solución a través de la empresa constructora, el problema persiste.

Durante los últimos episodios de precipitaciones, los comerciantes han tenido que colocar cubos en distintos puntos de los pasillos para recoger el agua que se filtra por el techo. En algunas zonas, incluso han tenido que achicar el agua con escobas para evitar que se acumule. Todo ello ocurre cuando todavía no ha transcurrido un año desde la reapertura del edificio, cuya reforma integral se prolongó durante aproximadamente doce meses.

Desde la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal han mostrado su indignación por una situación que, aseguran, dificulta el normal desarrollo de la actividad comercial. Al mismo tiempo, han recurrido a la sátira en redes sociales para denunciar el problema, con mensajes como "experiencia mercado con lluvia natural, zona de paraguas o posible alquiler de barcas".

Cubos para las goteras en el mercado de Novelda. / INFORMACIÓN

La presidenta del colectivo, Paqui Campoy, reclama una solución definitiva que permita a los vendedores trabajar "con seguridad y normalidad". Desde la asociación insisten en que las filtraciones continúan produciéndose cada vez que llueve y reclaman actuaciones urgentes para corregir una problemática que, aseguran, afecta tanto a comerciantes como a clientes.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Novelda para conocer su versión de los hechos, aunque por el momento no ha obtenido respuesta sobre el estado de las labores de revisión por parte de la empresa responsable de la obra. Durante el pleno municipal celebrado en febrero, el Consistorio aseguró que el edificio se encuentra todavía en período de garantía y que la constructora ya estaba revisando la situación.

"Un problema incómodo"

Por su parte, el concejal de Mercado, Santiago Sánchez, reconoció entonces que la aparición de filtraciones supone un "problema incómodo" tanto para los vendedores como para los usuarios del mercado. No obstante, insistió en que se trata de una incidencia que será corregida. Según explicó, la empresa encargada de la rehabilitación ya trabaja para localizar el origen de las goteras y ejecutar la solución correspondiente sin coste adicional para el Ayuntamiento. Sin embargo, tras las últimas lluvias, la situación ha vuelto a repetirse y los comerciantes continúan a la espera de una solución definitiva.

El mercado de abastos de Novelda fue reabierto el pasado verano tras una profunda rehabilitación que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros, de los que algo más de 2,5 millones procedían de fondos europeos Next Generation. Las obras tenían como objetivo modernizar una instalación obsoleta, con carencias de seguridad y problemas estructurales.

Noticias relacionadas

Así ha quedado el Mercado de Novelda / INFORMACIÓN

La reapertura no estuvo exenta de dificultades y se retrasó tras detectarse diversas incidencias que obligaron a realizar trabajos adicionales. Finalmente, el mercado recuperó su actividad comercial después de diez días de intenso esfuerzo por parte de los placeros, operarios municipales, técnicos y profesionales, que acondicionaron los espacios y trasladaron los puestos desde las instalaciones provisionales al histórico edificio del centro urbano.