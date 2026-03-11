El área de salud de Elda registra 64 agresiones a sanitarios en un año y solo seis se denuncian

Las agresiones a profesionales sanitarios siguen siendo una realidad silenciosa. Solo en 2025 se registraron 64 agresiones en el Departamento de Salud de Elda, pero apenas el 9 % se denunciaron, según la Conselleria de Sanidad. Un dato que refleja que muchos episodios quedan ocultos y sin consecuencias legales para los agresores.

Esta situación ha centrado una jornada de prevención y autoprotección para médicos y sanitarios celebrada este miércoles en el Edificio de Salud Pública de Elda, organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante en colaboración con la Policía Nacional con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora el 12 de marzo.

El director médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda, Alfredo Jordán, ha explicado que la mayoría de agresiones se concentran en el primer nivel asistencial. "Casi el 70 % de las agresiones se produjeron en Atención Primaria y el 50 % afectaron directamente a facultativos", ha señalado.

Durante el taller se ha insistido en la importancia de mantener la distancia de seguridad. / ÁXEL ÁLVAREZ

Sin embargo, el dato que más preocupa es la escasa denuncia de estos hechos. "Solo el 9 % llegaron a denunciarse. Eso significa que muchas agresiones quedan en silencio, sin recibir la atención, la protección ni el acompañamiento que cualquier profesional debería tener garantizado", ha advertido.

Médico joven en Atención Primaria

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, ha destacado que el perfil más frecuente de víctima es el de una médica joven que trabaja en Atención Primaria. "Es un problema que queremos erradicar si es posible. Desde el colegio insistimos en que se denuncie cualquier tipo de agresión. También es fundamental sensibilizar a la sociedad: no se puede exigir con amenazas o agresiones a un profesional que trabaja para cuidar la salud de los demás", ha afirmado.

Durante la jornada, se han abordado estrategias para prevenir situaciones de violencia en la consulta. El inspector Vicente Romero, interlocutor policial sanitario de la provincia de Alicante, ha insistido en la importancia de detectar señales de tensión antes de que la situación se descontrole. "Hay que intentar adelantarse para no llegar al punto en el que se desencadena la agresión. En cuanto se detecta a alguien alterado se debe activar el código de alerta y pedir ayuda a los compañeros, incluso aunque la agresión todavía no haya comenzado", ha explicado.

Romero también ha recomendado planificar situaciones delicadas, como la comunicación de malas noticias o cuando se sabe que un paciente puede reaccionar de forma conflictiva. En esos casos, se puede contar con apoyo de seguridad privada o incluso solicitar presencia policial preventiva.

Desacuerdos con normas o tratamientos

El director territorial de Sanidad en Alicante, Francisco J. Ponce, ha señalado que muchas agresiones tienen su origen en el desacuerdo de algunos pacientes con decisiones médicas o con el funcionamiento del sistema sanitario. "En muchos casos el paciente no está de acuerdo con las normas del centro, exige un tratamiento que no está indicado o expresa su frustración por la espera. Las personas que cuidan a los demás tienen que sentirse protegidas", ha subrayado.

Durante el taller también se han abordado medidas prácticas para reducir riesgos dentro de la consulta, como analizar la disposición del espacio, evitar objetos potencialmente peligrosos sobre la mesa o avisar a compañeros y seguridad si se prevé un conflicto. La Policía Nacional ha señalado que los delitos más frecuentes contra sanitarios incluyen: amenazas y coacciones, considerados delitos contra la libertad; lesiones, tanto leves como graves; atentado contra la autoridad, como empujones o lanzamiento de objetos; injurias o insultos, delitos contra el honor.

Denunciar para frenar la reincidencia

Los participantes de la jornada han insistido en que denunciar es clave para frenar la reincidencia, ya que muchos agresores repiten conductas violentas cuando no existen consecuencias legales. "Cuando una persona pasa por un proceso judicial es muy raro que vuelva a agredir. Por eso siempre es más eficaz activar este mecanismo que seguir soportando amenazas o insultos", han destacado.

La sesión concluyó con un ejercicio práctico de simulación dirigido por el inspector Álvaro Dorado, de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, en el que se realizaron recreaciones de situaciones de riesgo para aprender a reaccionar ante un posible episodio de violencia en consulta.